به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی دو عملیات مشترک با استان‌های یزد و هرمزگان، دو دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق را در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از خودروهای توقیفی، مقدار ۴۵ هزار و ۲۵۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق شامل نفت گاز و نفت کوره که فاقد هرگونه مجوز حمل بود، کشف شد و در این رابطه سه متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: ارزش سوخت کشف‌شده بر اساس ارزیابی انجام‌شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی بیان کرد: در این خصوص سه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.