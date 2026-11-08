به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در پی درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی، بازیگر، کارگردان و مدیر باسابقه فرهنگی، پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

درگذشت هنرمند فرهیخته و پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، زنده‌یاد کوروش زارعی، موجب تأثر و اندوه جامعه فرهنگی و هنری کشور شد.

مرحوم زارعی از جمله هنرمندانی بود که هنر را فراتر از یک فعالیت حرفه‌ای و در جایگاه رسالتی فرهنگی و اجتماعی می‌نگریست و بخش مهمی از عمر پربار خود را در مسیر اعتلای هنرهای نمایشی، پاسداشت ارزش‌های دینی و ملی و تقویت جریان هنر متعهد و مردمی سپری کرد.

کارنامه هنری این هنرمند فقید، سرشار از تجربه‌های ارزشمند در عرصه بازیگری و کارگردانی است. ایفای نقش در مجموعه‌های تلویزیونی «یوسف پیامبر(ع)» در نقش لاوی، «مختارنامه»، «کیمیا» و «آنام» و حضور در آثار سینمایی «روز رستاخیز» و «امپراطور جهنم»، بخشی از فعالیت‌های هنری اوست که در حافظه مخاطبان هنر و رسانه باقی خواهد ماند. در عرصه تئاتر نیز کارگردانی آثاری همچون «کانال کمیل»، «بانوی بی‌نشان»، «ماه معصوم» و «شب مویه‌ها» از تلاش‌های ارزشمند او در این حوزه به شمار می‌رود.

در کنار فعالیت‌های هنری، مسئولیت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و تلاش برای گسترش تئاتر دینی، آیینی و انقلابی، حمایت از جریان «تئاتر بچه‌های مسجد» و دبیری چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، بخش مهمی از کارنامه مدیریتی و فرهنگی زنده‌یاد زارعی را تشکیل می‌دهد؛ خدماتی که نشان‌دهنده دغدغه‌مندی او نسبت به پیوند هنر با هویت فرهنگی و نیازهای اجتماعی جامعه بود.

بی‌تردید فقدان چنین هنرمندانی، تنها از دست دادن یک چهره شناخته‌شده هنری نیست، بلکه فقدان سرمایه‌ای انسانی و فرهنگی است که تجربه، دانش، خلاقیت و تعهد خود را در خدمت بالندگی هنر و فرهنگ این سرزمین قرار داده است. آثار و خدمات ماندگار او، به‌ویژه در عرصه تئاتر متعهد و مردمی، همچنان در حافظه فرهنگی جامعه و نسل‌های آینده هنرمندان باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق از این ضایعه، درگذشت این هنرمند ارزشمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور، هنرمندان عرصه تئاتر و سینما و همه علاقه‌مندان فرهنگ و هنر تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.