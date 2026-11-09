به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدحسین رجبی دوشنبه ۱۸ آبان جلسه ستاد مرکزی راهیان نور با تأکید بر نقش میزبانی استان از زائران راهیان نور اظهار کرد: آذربایجان‌غربی امسال علاوه بر اعزام‌کننده، یکی از استان‌های میزبان نیز محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نزدیک به ۳ هزار نفر از زائران استان‌های اردبیل، خراسان رضوی و سایر استان‌ها در همین مدت و با وجود شرایط جنگی کشور، میهمان آذربایجان ‌غربی بوده‌اند که خدمات لازم برای میزبانی و حضور آنان در مناطق یادمانی فراهم شده است.

فرمانده سپاه شهدای استان با اشاره به جایگاه آذربایجان‌غربی در اعزام کاروان‌های راهیان نور گفت: بر اساس آمارهای موجود؛ سال گذشته استان از نظر تعداد اعزام زائران، یکی از استان‌های پیشتاز و دارای بیشترین آمار اعزام بود.

سردار رجبی خاطرنشان کرد: برنامه اعزام کاروان‌های راهیان نور استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور از بیستم ماه جاری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و راهبردی آذربایجان‌ غربی در دوران دفاع مقدس و میزبانی از کاروان‌های راهیان نور افزود: با وجود سابقه درخشان ایثارگری و مجاهدت مردم استان در دوران دفاع مقدس، متأسفانه زیرساخت‌های مورد نیاز برای معرفی این ظرفیت عظیم تاریخی و فرهنگی، میزبانی از زائران و توسعه فعالیت‌های راهیان نور در این استان طی سال‌های گذشته با ضعف‌هایی مواجه بود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی تاکید کرد: تقویت زیرساخت‌های اردوگاهی، یادمان‌ها و مراکز اسکان زائران به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفت.