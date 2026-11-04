به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بشاگرد با حضور جمعی از مسئولان، اساتید و دانشجویان برگزار شد و طی آن محمد شریف‌زاده به‌عنوان مسئول جدید این مجموعه معرفی شد.

در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات حسن چابک، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بشاگرد، قدردانی شد.

همچنین طی حکمی از سوی ایوب صابری، فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان، محمد شریف‌زاده به‌عنوان مسئول جدید پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بشاگرد منصوب شد.

این مراسم با هدف تکریم مسئول سابق و معرفی مسئول جدید و با حضور جمعی از فعالان دانشگاهی برگزار شد.