به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، چهل‌وششمین جلسه اتاق وضعیت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت با حضور محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت، سیدمجتبی هاشمی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل، معاونان، مشاوران و کارشناسان ستادی و مدیران و کارشناسان حوزه تربیت بدنی و سلامت استان‌های کشور، روز یکشنبه به صورت حضوری و برخط در سالن جلسات امام رضا(ع) برگزار شد.

در این نشست که در آستانه بازگشایی مدارس برگزار شد، رئیس مرکز حراست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی و بیش از ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز، ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید همراه با موفقیت و سلامتی برای دانش آموزان، معلمان، مدیران، کادر آموزش و پرورش و خانواده‌های آنان باشد.

هاشمی با اشاره به شعار مجموعه حراست یعنی «حراست؛ هوشمندی، صیانت از مأموریت‌ها و تکریم ذی‌نفعان» اظهار داشت: هوشمندی به معنای همراهی با تحولات روز و استفاده درست از فناوری‌هاست؛ صیانت از مأموریت‌ها نیز به معنای ایجاد فضای آرام برای انجام دقیق وظایف و تکریم ذی‌نفعان، توجه به جایگاه معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و همه خدمتگزاران نظام تعلیم و تربیت است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: صیانت از مأموریت‌های آموزش و پرورش، نیازمند اشراف کامل بر مسائل این دستگاه است و حراست باید با شناخت دقیق مسائل، در کنار بخش‌های مختلف وزارتخانه، ادارات کل استان‌ها و مناطق، نقش حمایتگر و هم‌افزا ایفا کند.

رئیس مرکز حراست با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس گفت: آموزش و پرورش پس از یک سال تلاش گسترده، با مسائل متعددی روبه‌روست و لازم است آمادگی در همه سطوح ستادی، استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای ایجاد شود.

وی افزود: دغدغه ما در دستگاه تعلیم و تربیت، آغاز سال تحصیلی با یک مهر پرنشاط، آرام و کم‌دغدغه است. در همین راستا، برای ساماندهی نیروی انسانی و مدیریت آموزش در شرایط خاص، سناریوهای مختلف طراحی و بررسی شده است.

هاشمی اظهار داشت: حتی اگر تهدید مستقیم دشمن وجود نداشته باشد، گستردگی مسائل آموزش و پرورش به اندازه‌ای است که باید برای شرایط مختلف آمادگی داشته باشیم. از سوی دیگر، کشور همچنان با تهدیدهای خارجی مواجه است و باید پروژه بازگشایی مدارس را با هوشیاری، برنامه‌ریزی و حفظ آرامش دنبال کنیم.

رئیس مرکز حراست تأکید کرد: پایان جنگ، به معنای پایان تهدید نیست و باید برای دوره‌های مختلف و شرایط متغیر، آمادگی لازم را داشته باشیم؛ برای مواجهه با شرایط خاص، سناریوهای لازم پیش‌بینی شده است.

آموزش و پرورش در خط مقدم جنگ شناختی

هاشمی با بیان اینکه تهدیدهای امروز تنها به جنگ مستقیم محدود نمی‌شود، گفت: تهدید اقتصادی و جنگ شناختی از مهم‌ترین تهدیدهای جدید هستند و آموزش و پرورش در هر دو حوزه نقش و مسئولیت مهمی دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: در جنگ شناختی، باورها و ذهن‌ها، مورد حمله یک عملیات روانی قرار می‌گیرند و دشمن در رسانه‌ها و فضای مجازی و جامعه با انتشار اخبار نادرست، سعی در سیاه‌نمایی ایجاد ناامیدی در جامعه دارد. یکی از آثار ناامیدی، پذیرش شکست و کاهش انگیزه مقاومت است؛ در حالی که امید، عامل زنده ماندن و حرکت جامعه است.

وی مدرسه را یکی از مهم‌ترین کانون‌های امیدآفرینی دانست و اظهار داشت: حضور دانش‌آموزان در مدرسه، ارتباط آنان با یکدیگر، فعالیت‌های گروهی مثل سرود، ورزش و نشاط اجتماعی، آثار امیدبخشی برای جامعه دارد و می‌تواند بخشی از فشارهای روانی ناشی از جنگ شناختی را کاهش دهد.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر سیاست آموزش حضوری گفت: آموزش و پرورش، آموزش حضوری را دنبال خواهد کرد و برای شرایط خاص نیز سناریوهای لازم را تهیه کرده است.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای بازگشایی مدارس انجام شده و سیاست ما این است که مدارس به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کنند. این سیاست بر پایه همگرایی در چهار سطح ستاد، اداره کل، منطقه و مدرسه دنبال می‌شود و بدون همگرایی اجرای برنامه‌ها غیرممکن است.

هاشمی تصریح کرد: برنامه‌های معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف باید به گونه‌ای هماهنگ شود که در مدرسه قابل فهم و اجرا باشد. مدرسه باید بداند هر بخش از آموزش و پرورش چه مأموریتی دارد و همه اجزا باید برای ایجاد یک مدرسه مطلوب در کنار یکدیگر قرار گیرند.

ارتقای مدیریت آموزشگاهی و تقویت مدارس هدف

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ابلاغ «برنامه ارتقای مدیریت آموزشگاهی» گفت: در این برنامه، وظایف و ویژگی‌های مدرسه و نقش سطوح مختلف مدیریتی از ستاد تا مدیرکل و منطقه تا سازمان‌ها و تشکل‌ها مشخص شده است.

وی با تشبیه آموزش و پرورش به یک تیم ورزشی اظهار داشت: اعضای تیم باید ضمن حفظ تفاوت‌های فردی، یکدیگر را بشناسند و مکمل هم باشند. در آموزش و پرورش نیز معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف باید تفاوت‌های خود را در مسیر یک هدف واحد قرار دهند و به فهم مشترک برسند.

هاشمی خاطرنشان کرد: تمرکز، جوهره تفکر استراتژیک است. آموزش و پرورش مسائل فراوانی دارد و اگر اولویت‌بندی نداشته باشیم، جلسات و برنامه‌ها پراکنده می‌شود و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

وی افزود: جامعه هدف آموزش و پرورش حدود ۱۲۳ هزار مدرسه است که حدود ۳۵ هزار مدرسه بیش از ۱۰۰ دانش‌آموز دارند. با توجه به تفاوت مدارس روستایی، عشایری، چندپایه و پراکنده، نمی‌توان همه مدارس را به یک شکل مدیریت کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: با بررسی شاخص‌هایی مانند میانگین معدل، چالش‌ها و مسائل گذشته، آسیب‌های اجتماعی و...، حدود پنج هزار مدرسه به عنوان مدارس هدف در گام نخست برنامه ارتقای مدیریت آموزشگاهی شناسایی شده‌اند.

ساز و کارهای درون مدرسه‌ای؛ راهکار حل مشکلات

رئیس مرکز حراست در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: هدف اصلی، تقویت مدرسه است تا بتواند در برابر بحران‌های مختلف از ظرفیت‌های درونی خود استفاده کند. اگر مدرسه قوی شود، نیاز به مدیریت کاملاً متمرکز کاهش می‌یابد و خود مدرسه می‌تواند بسیاری از مسائل را مدیریت کند.

هاشمی، پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و اظهار داشت: باید مدیران مدارس را از نظر عملکردی تقویت کنیم و به آنان آموزش دهیم و کمک کنیم که در شرایط مختلف چه تصمیمی بگیرند و چه اقدامی انجام دهند. تجربه نشان می‌دهد که سازوکارهای درون مدرسه می‌تواند بسیار کارآمد باشد و در بسیاری از شرایط، مدرسه با تکیه بر مدیر، معلم، دانش‌آموز و خانواده قادر است مسائل خود را مدیریت کند.

رئیس مرکز حراست، تربیت بدنی و سلامت را از مهم‌ترین حوزه‌های پشتیبان مدرسه دانست و گفت: ساماندهی نیروی انسانی در معاونت تربیت بدنی و معاونت پرورشی باید در اولویت قرار گیرد و در حوزه‌هایی مانند دبیر ورزش و مشاوره، توزیع نیرو بر اساس نیاز واقعی مدارس انجام شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: همه ما در قبال آینده کشور مسئولیت داریم و کسانی که مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده گرفته‌اند، می‌توانند با ارتقای آمادگی و تاب‌آوری مدارس، نقش مهمی در تقویت کشور ایفا کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدرسه تاب‌آور، نتیجه مدیریت یک سازمان تاب‌آور است. اگر اداره منطقه و اداره کل استان و ستاد تاب‌آور باشند، این تاب‌آوری به مدرسه منتقل می‌شود و وزارت آموزش و پرورش می‌تواند آن را در سراسر کشور توسعه دهد.

ضرورت ایجاد زبان مشترک با نسل جدید

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شرایط خاص و جنگی یک سال گذشته گفت: آغاز فعالیت مدارس پس از یک دوره طولانی تعطیلی نباید با فشار و فرایندهای سنگین همراه باشد. شیب آموزش باید به‌تدریج افزایش یابد و مدرسه با نشاط، آرامش و توجه به نیازهای دانش‌آموزان آغاز شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اجرای نامناسب برنامه‌های درسی ممکن است ارتباط مدرسه با نسل جدید را دشوار کند. ابتدا باید نیازهای اولیه دانش‌آموزان برطرف شود، هیجانات آنان تخلیه شود و در مدرسه به فهم مشترک برسیم؛ سپس می‌توان آموزش را به‌تدریج توسعه داد.

وی افزود: اجرای برنامه‌های ورزشی و فرهنگی در ابتدای سال تحصیلی، نقش ویژه‌ای در ایجاد نشاط و شادابی در مدارس ایفا می‌کند و می‌توان با رویکردی نو، با نسل جدید یک زبان مشترک داشته باشیم و این یک امر ضروری در تربیت است.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: تقویت شور و نشاط دانش‌آموزان، مفهوم دفاع از میهن و افزایش توان و ظرفیت مدارس، زمینه‌ساز بازگشایی موفق و ایجاد ارتباط مؤثر با نسل جدید خواهد بود.