القای ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت در جنگ روایت ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، گردهمایی مسئولان حراست معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه‌ها و محیط‌های پیرامونی وزارت آموزش‌ و پرورش و مسئولان حراست مناطق ۱۹ گانه شهر تهران و ۲۱ منطقه شهرستان‌های استان تهران، با حضور سیدمجتبی هاشمی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، مدیران ارشد سازمان حراست کل و معاونین مرکز حراست آموزش و پرورش برگزار شد.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش سخنان خود را با یاد شهدای فرهنگی، بیش از ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز و امام شهید آغاز کرد و مقام شهدای مجموعه‌های امنیتی را پاس داشت که در جنگ تحمیلی اخیر به فیض شهادت نائل آمدند.

هاشمی همچنین سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) را تبریک گفت و از نقش ایشان در روایت و ماندگاری واقعه کربلا سخن رفت.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی در آغاز سال تحصیلی، از تلاش مجموعه‌های مختلف برای بازگشایی مدارس در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد.

جنگ روایت‌ها، امید اجتماعی را هدف گرفته است

مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، با بیان اینکه مدرسه نماد امید در جامعه است، اظهار داشت: حضور روزانه دانش‌آموزان در مدارس برای یادگیری و ساختن آینده، جلوه‌ای از امید اجتماعی است و آموزش‌وپرورش از این منظر، نقشی مهم در تقویت روحیه و امید جامعه دارد.

هاشمی با اشاره به شرایط پیچیده کشور و تداوم تهدیدها تصریح کرد: حتی در شرایطی که مواجهه مستقیم نظامی در کانون توجه نیست، باید نسبت به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی، به‌ویژه جنگ شناختی، هوشیار بود. در این عرصه، روایت‌ها می‌توانند بر واقعیت‌ها سوار شوند و با بازنمایی گزینشی یا متفاوت مسائل، زمینه ناامیدی و تضعیف اعتماد عمومی را فراهم کنند.

وی افزود: در تحلیل جنگ روایت‌ها باید دید یک موضوع چگونه برجسته می‌شود، چه تصویری از آن به جامعه ارائه می‌شود و این تصویر چه اثری بر امید مردم و اعتماد خانواده‌ها به نظام تعلیم و تربیت می‌گذارد.

رئیس مرکز حراست با اشاره به موضوعات معیشتی فرهنگیان و مطالبات موجود در این حوزه گفت: مسائل معیشتی، واقعی و از دغدغه‌های مجموعه آموزش‌وپرورش است و پیگیری آن‌ها نیز در سطوح مختلف ادامه دارد؛ اما طرح رسانه‌ای این مسائل باید با دقت و مسئولیت‌پذیری همراه باشد تا ضمن انعکاس واقعیت‌ها، از شکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌بینانه یا بازنمایی نادرست شرایط جلوگیری شود.

هاشمی با اشاره به انتشار برخی محتواها درباره خروج معلمان از آموزش‌وپرورش، بر ضرورت تحلیل دقیق آمارها تأکید کرد و گفت: فهم اعداد در آموزش‌وپرورش، با توجه به گستردگی نیروی انسانی این دستگاه، نیازمند شناخت مقیاس‌ها و زمینه‌های آماری است. نمی‌توان بدون بررسی دقیق اطلاعات و شرایط، یک عدد یا نمونه را به کل مجموعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور تعمیم داد.

وی افزود: در مواجهه با چنین موضوعاتی، تأخیر در فهم مسئله و واکنش نامتناسب می‌تواند به گسترش روایت‌های نادرست کمک کند؛ بنابراین، ضمن بررسی واقعیت‌ها، لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع و پیگیری مسائل در دستور کار قرار گیرد.

صیانت از انسجام ملی، نیازمند شناخت زمینه‌های تهدید است

رئیس مرکز حراست با تأکید بر اینکه جنگ روایت‌ها می‌تواند موضوعات مختلف اجتماعی را به بستری برای ایجاد دوگانه‌ها و تضعیف انسجام تبدیل کند، اظهار کرد: هرجا زمینه‌ای برای همبستگی و انسجام اجتماعی وجود دارد، باید نسبت به تلاش برای مخدوش‌کردن آن هوشیار بود. مسائل اجتماعی، فرهنگی، معیشتی و حتی رخدادهای موردی در محیط‌های آموزشی ممکن است در چارچوب روایت‌هایی گسترده‌تر بازنمایی شوند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به موضوعاتی همچون تنبیه بدنی، حجاب و مسائل مرتبط با محیط‌های آموزشی گفت: مسئولان حراست باید نسبت به زمینه‌های آسیب و تهدید در حوزه مأموریت خود شناخت کافی داشته باشند و اجازه ندهند ضعف در رسیدگی به یک مسئله یا تأخیر در اطلاع‌رسانی، زمینه گسترش حاشیه‌ها و برداشت‌های نادرست را فراهم کند.

هاشمی تأکید کرد: نخستین گام در مواجهه با این شرایط، تقویت شناخت و انسجام درونی، مراقبت از مبانی فکری و اعتقادی و سپس همراهی و کمک به مجموعه گسترده آموزش‌وپرورش، از جمله معلمان، مدیران و مدارس است. حراست نباید تنها به درون مجموعه خود محدود بماند، بلکه باید در شناخت مسائل، راهنمایی و کمک به حل مشکلات سایر بخش‌ها نیز نقش‌آفرین باشد.

بازگشایی مدارس؛ حاصل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و تمرکز بر نقاط آسیب‌پذیر

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی، برگزاری امتحانات نهایی و اجرای برنامه‌های پروژه مهر را از جمله نمونه‌های برنامه‌ریزی در شرایط دشوار برشمرد.

هاشمی با اشاره به پیچیدگی‌های آغاز سال تحصیلی جاری گفت: بسیاری از اقداماتی که معمولاً در چهار تا پنج ماه منتهی به مهرماه انجام می‌شود، امسال باید در مدت‌ زمانی حدود دو ماه به سرانجام می‌رسید. برگزاری امتحانات نهایی در شرایط جنگ مستقیم و در وضعیتی که چهار استان جنوبی کشور نیز با شرایط خاصی روبه‌رو بودند، از جمله چالش‌های مهم آموزش‌وپرورش بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از تدابیر اتخاذ شده در این زمینه اظهار داشت: با وجود شرایط دشوار، آموزش‌وپرورش توانست مسیر فعالیت‌های خود را ادامه دهد و سال تحصیلی گذشته را به پایان برساند و برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده شود. پروژه مهر نیز صرفاً به بازگشایی مدارس محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تأمین و ساماندهی نیروی انسانی، تهیه و تولید کتاب‌های درسی و هماهنگی میان سطوح مختلف ستادی، استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به طرح ارتقای مدیریت آموزشگاهی، گفت: پیش‌بینی مسائل، تمرکز بر اولویت‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، به آغاز سال تحصیلی پرنشاط و فعال کمک کرد.

هاشمی در عین حال تأکید کرد که این اقدامات نباید پایان‌یافته تلقی شوند و افزود: تقویت سازوکارهای درون‌مدرسه‌ای و حمایت از مدیران برای شناسایی و حل مسائل باید به‌صورت مستمر ادامه یابد. اگر مدیر مدرسه نتواند مسائل محیط خود را به‌موقع تشخیص دهد و مدیریت کند، بخشی از ظرفیت پیشگیری و حل مسئله از دست خواهد رفت.

رئیس مرکز حراست در جمع‌بندی سخنان خود، بر ضرورت پیوند میان شناخت دقیق مسائل، اقدام به‌موقع، روشنگری مسئولانه و هماهنگی بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل سازمانی، در صورت شناسایی به‌موقع، همکاری میان بخش‌ها و فراهم‌بودن امکان نظارت و پیگیری، قابل مدیریت و حل‌وفصل هستند.

هاشمی خاطرنشان کرد: مسئولان حراست باید ضمن تقویت توان کارشناسی و انسجام درونی، در کنار مدیران، معلمان و مدارس قرار گیرند و برای عبور از مسائل و ترمیم نارسایی‌ها به مجموعه آموزش‌وپرورش کمک کنند.

وی در پایان، استمرار نشست‌های تخصصی، گفتگو و انتقال تجربه میان مسئولان حراست را زمینه‌ای برای شناخت بهتر مسائل، تقویت هماهنگی و ارتقای توان مجموعه در صیانت از مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت دانست.