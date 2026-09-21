به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های حوزه پرورشی و فرهنگی در سال تحصیلی جدید، از تدوین و تصویب کلیات «نظام جامع امور تربیتی» در شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: تلاش ما این است که فعالیت‌های پرورشی از حاشیه برنامه درسی به متن آن بازگردد و دانش‌آموزان از مخاطب صرف برنامه‌ها به کنشگر و میدان‌دار فعالیت‌های تربیتی تبدیل شوند.

وی با اشاره به سه ضلع اصلی فعالیت‌های حوزه پرورشی در دوره اخیر اظهار کرد: یکی از این اضلاع، افزایش و رکوردشکنی در ساعات فعالیت‌های پرورشی بود که البته تنها بخشی از مجموعه اقدامات انجام‌شده به شمار می‌رود. ضلع دوم، تحول در حوزه پرورشی و فراهم کردن سازوکارهای جدید برای پیوند اصول اصیل اسلامی و ایرانی با هنر و اقتضائات روز است و ضلع سوم نیز به شرایط ویژه کشور، از جمله حوادث، اغتشاشات و جنگ‌های تحمیلی و مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی متناسب با این شرایط مربوط می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه تحول پرورشی تلاش کردیم سازوکار پرورشی نوین را تبیین، طراحی و تکمیل کنیم و در کنار آن، پشتوانه قانونی لازم را نیز فراهم آوریم. پس از سال‌ها کم‌توجهی به برخی مقررات مورد نیاز حوزه پرورشی، کلیات «نظام جامع امور تربیتی» اخیراً در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد که می‌تواند جهت کلی فعالیت‌های پرورشی نوین در ۱۰ سال آینده را مشخص و سازماندهی کند.

حسین‌زاده ملکی با بیان اینکه پروژه‌های اجرایی این نظام نیز آغاز شده است، گفت: یکی از تغییرات اساسی، تغییر نقش دانش‌آموزان از مخاطب صرف برنامه‌ها به سمت کنشگری و میدان‌داری است. همچنین تلاش می‌کنیم مسابقات، جشنواره‌ها و برنامه‌های پرورشی از حالت محدود به بخشی از دانش‌آموزان خارج شده و طیف گسترده‌تری از دانش‌آموزان را درگیر کند.

وی افزود: در دو، سه دهه گذشته، فعالیت‌های پرورشی به تدریج از متن برنامه به فوق‌برنامه و سپس به بیرون برنامه منتقل شده بود؛ در حالی که هدف ما بازگرداندن پرورش به متن برنامه درسی است. فرصت فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی در برنامه درسی ملی نیز با سازوکارهای جدید در حال استقرار است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های آغاز سال تحصیلی گفت: در دستورالعمل بازگشایی مدارس، وزیر آموزش و پرورش دو موضوع را مورد مطالبه قرار داد؛ یکی «زنگ مهر» با مجموعه‌ای از محتواها و مضامین مرتبط با رهبر شهید، شهدای دانش‌آموز میناب، هویت ملی، پرچم و روایت جنگ و دیگری برگزاری یک روز پرورشی و ورزشی.

وی ادامه داد: هدف این بود که در نیمه نخست مهرماه، با تکیه بر خلاقیت و تدبیر تربیتی مدیران و مربیان مدارس، یک روز بانشاط، حماسی و مملو از فعالیت‌های گروهی، مشارکت عمومی دانش‌آموزان، مسابقات و برنامه‌های پرورشی و ورزشی برگزار شود. این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای تمرین بازگشت فعالیت‌های پرورشی به برنامه درسی ملی دانست؛ برنامه‌ای که می‌تواند فرصت تمرین مهارت‌های زندگی را در بطن برنامه درسی فراهم کند.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به تجهیز مراکز فرهنگی و پرورشی گفت: حدود یک هزار و ۱۸۲ کانون فرهنگی در سراسر کشور داریم که پیش از آغاز مهر به بسته‌های سرگرمی‌های گروهی مفید مجهز شدند. همچنین بسته‌های فرهنگی، تربیتی و فناوری «ایران» در حدود ۳۰ هزار مدرسه در اختیار مدیران و مربیان قرار گرفته است.

وی افزود: این بسته‌ها در فضای مجازی نیز در اختیار مدارس قرار گرفته و حدود ۴۰۰ محصول متنوع از بازی‌ها و سرگرمی‌های هدفمند، نمایش‌ها، سرودها، آواها و الگوهای فعالیت‌های گروهی و جمعی را شامل می‌شود. برخی از این محصولات به صورت انتخابی در اختیار مدارس قرار می‌گیرد و بخشی نیز به تدریج برای مدارس ارسال خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در ادامه به اجرای الگوی «نقشینه» اشاره کرد و گفت: سال گذشته این الگو را آغاز کردیم و امسال با وسعت بیشتری دنبال می‌شود. هدف این است که فعالیت‌های پرورشی، مسابقات و جشنواره‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که درصد بیشتری از دانش‌آموزان در آنها مشارکت کنند و مهارت‌هایی را که در آینده زندگی به آن نیاز دارند، در همین فرصت‌های پرورشی تمرین کنند.

حسین‌زاده ملکی با بیان اینکه «پرورشی آزمایشگاه زندگی است»، اظهار کرد: همان‌طور که در مدرسه آزمایشگاه فیزیک و شیمی داریم، حوزه پرورشی نیز آزمایشگاه زندگی است. الگوی نقشینه در سال جاری با وسعت بیشتری دنبال خواهد شد تا دانش‌آموزان در موقعیت‌های واقعی‌تر، مهارت‌های اجتماعی و زندگی را تجربه کنند.

وی همچنین درباره برنامه‌های حوزه اردوها گفت: در این دولت تلاش شد دانش‌آموزان فرصت بروز و ظهور استعدادها و توانمندی‌های خود را هم در فعالیت‌های درون مدرسه‌ای و هم در اردوها تجربه کنند. در سال‌های گذشته به دلایل مختلف، کم‌توجهی تاریخی به اردو و اردوگاه‌ها وجود داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: بودجه تملک دارایی اردوگاه‌های سراسر کشور از حدود ۸۶ میلیارد تومان به حدود یک همت افزایش پیدا کرد تا بتوانیم به حدود ۳۵۰ اردوگاه و یک هزار و ۳۸۰ کانون رسیدگی کنیم. با وجود عقب‌ماندگی‌های موجود، تلاش شده است اردوگاه‌ها در شرایط فعلی رنگ و روی جدیدی پیدا کنند.

وی از به‌روزرسانی سناریوهای اردوها نیز خبر داد و گفت: سناریوهای هدفمند، محتوایی و جذاب برای اردوها طراحی شده و سامانه‌های اردویی نیز با هدف نظارت بهتر بر ایمنی و سلامت دانش‌آموزان و مدیریت اردوها در خدمت مدارس قرار گرفته است. همچنین آیین‌نامه اردوها با رویکرد تسهیل‌گری اصلاح شده تا با وجود شرایط خاص کشور، فرصت بیشتری برای برگزاری اردوهای مفید و ایمن برای دانش‌آموزان فراهم شود.

حسین‌زاده ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: سال گذشته در یک جهش مراقبتی، نزدیک به ۱۴ میلیون دانش‌آموز غربالگری شدند و دانش‌آموزانی که بیش از دیگران در معرض آسیب‌های روان‌شناختی و اجتماعی قرار داشتند، شناسایی شدند.

وی افزود: در ایام جنگ نیز با تلاش مشاوران آموزش و پرورش، به بسیاری از دانش‌آموزانی که با چالش‌های جدی مواجه بودند رسیدگی شد و در موارد متعددی از بروز آسیب‌های جدی پیشگیری شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش درباره رویکرد جدید این حوزه گفت: اگر در گذشته بیشتر به دنبال شناسایی و رسیدگی به آسیب‌های روان‌شناختی بودیم، اکنون در کنار آن به فرصت‌های روان‌شناختی و سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان نیز توجه می‌کنیم. این رویکرد از زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان آغاز شده و قرار است با کمک الگوهای استعدادیابی، فرایندهای استعدادپروری نیز بر مبنای سرمایه‌های روان‌شناختی دنبال شود.

حسین‌زاده ملکی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نیز باید در این فرایند مشارکت داده شوند تا با شناخت بیشتری که از دانش‌آموزان پیدا می‌کنند، بتوانند فرایند رشد و پرورش آنها را دنبال کنند.

وی در پایان گفت: این موارد تنها بخش کوچکی از مجموعه فعالیت‌هایی است که حوزه پرورشی با آنها وارد سال تحصیلی جدید شده است. در سطح ستاد اتفاقات مهمی رقم خورده و در سطح استان‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. امیدواریم به تدریج فعالیت‌های پرورشی و تربیتی بانشاط، جذاب و اثرگذار در مدارس جاری شود تا همه دانش‌آموزان بتوانند از فرصت‌های تربیتی و فرهنگی بهره‌مند شوند.