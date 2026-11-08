به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن، شامگاه یکشنبه در حاشیه برگزاری محفل ادبی «بهارنارنج» در شهر کومله، با اشاره به جایگاه وطن‌دوستی در فرهنگ و ادبیات فارسی اظهار کرد: مهر وطن و عشق به سرزمین مادری از مفاهیم ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی است که در طول تاریخ در آثار شاعران و ادیبان این سرزمین جلوه‌های گوناگونی داشته و همواره با مفاهیمی همچون هویت، استقلال، ایثار و پاسداری از سرزمین پیوند خورده است.

فرماندار لنگرود، با بیان اینکه حفظ وطن از ارزش‌های مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بود، افزود: ایشان میان وطن، اسلام و ایران تفکیکی قائل نبودند و همواره بر ضرورت پاسداری از سرزمین و ارزش‌های کشور تأکید داشتند؛ به‌گونه‌ای که در مقاطع حساس، لباس رزم بر تن می‌کردند و دفاع از وطن را مسئولیتی مهم می‌دانستند.

لنگرود از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و ادبی برخوردار است

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و ادبی این شهرستان تصریح کرد: لنگرود از ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی قابل توجهی برخوردار است و وجود شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ و هنر، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی منطقه به شمار می‌رود.

گلشن با اشاره به اینکه از لنگرود به عنوان «شیراز گیلان» یاد می‌شود، بیان کرد: این عنوان نشان‌دهنده جایگاه و پیشینه فرهنگی این شهرستان است و باید با حمایت از برنامه‌های ادبی و هنری، زمینه شکوفایی بیشتر این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

وی برگزاری نشست‌هایی همچون محفل ادبی بهارنارنج را اقدامی مؤثر در زنده نگه داشتن میراث ادبی و تقویت پیوند نسل جوان با شعر و ادبیات فارسی دانست و گفت: چنین محافلی علاوه بر ایجاد فرصت برای تبادل دیدگاه‌های ادبی، بستری برای ترویج مفاهیم ارزشمندی همچون وطن‌دوستی، هویت ملی و پاسداشت فرهنگ ایرانی فراهم می‌کنند.

فرماندار لنگرود تاکید کرد: برگزاری این نشست‌ها و استمرار برنامه‌های فرهنگی با مشارکت شاعران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به ادبیات، به توسعه فرهنگ شهر و استان کمک شایانی می کند.

گفتنی است محفل ادبی «بهارنارنج» با موضوع «مهر وطن در ادبیات فارسی» و با حضور جمعی از مسئولان، شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات، در سالن اجتماعات هنرستان امام رضا (ع) شهر کومله برگزار شد. در این نشست همچنین اسماعیل محمدپور، شاعر، منتقد ادبی و پژوهشگر معاصر، درباره جایگاه وطن‌دوستی در ادبیات فارسی به سخنرانی پرداخت.