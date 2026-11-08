به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم در پی درگذشت کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، جامعه هنری کشور و دوستداران وی تسلیت گفت.



در متن پیام تسلیت استاندار قم آمده است:



درگذشت هنرمند فرهیخته و پیشکسوت، مرحوم کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون، موجب تأثر و تأسف شد.



این هنرمند متعهد و دغدغه‌مند که سال‌های عمر پربرکت خود را در مسیر اعتلای هنرهای نمایشی، به‌ویژه تئاتر دینی و انقلابی سپری کرد، با آثار ارزشمند و تلاش‌های ماندگار خود جایگاهی شایسته در فرهنگ و هنر کشور به یادگار گذاشت.



بی‌تردید نام و خدمات هنری ایشان در حافظه فرهنگی استان قم و جامعه هنری ایران ماندگار خواهد بود.



اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنری و دوستداران ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

