به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با تقدیر از عملکرد مجموعه آموزش و پرورش اظهار کرد: کسب این موفقیت‌ها با وجود مشکلات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، نشان‌دهنده پویایی نظام آموزشی و تلاش معلمان و دانش‌آموزان است.

وی با قدردانی از معلمان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت افزود: از تلاش‌های مجموعه فرهنگیان و همچنین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به دلیل راهبری و هدایت مناسب این مجموعه قدردانی می‌کنم.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اهمیت آموزش در فرآیند توسعه کشور تصریح کرد: گزارش‌های ارائه‌شده در شورای آموزش و پرورش نشان‌دهنده تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم و توجه ویژه به حوزه تعلیم و تربیت است که با حمایت‌ها و راهبری استاندار بوشهر دنبال می‌شود.

مظفری با اشاره به تداوم فعالیت‌های آموزشی در شرایط جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی گفت: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های یک سال و نیم گذشته، روند تعلیم و تربیت متوقف نشد و معلمان با روش‌های مختلف به مسئولیت خود عمل کردند.

وی همچنین حضور معلمان و دانش‌آموزان در مراسم ۱۳ آبان را پررنگ‌تر از سال‌های گذشته دانست و آن را جلوه‌ای از همدلی و بصیرت جامعه فرهنگی شهرستان عنوان کرد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با اشاره به اجرای طرح نماد در حوزه مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: مشارکت مدارس شهرستان در این طرح مطلوب بوده است، اما مدارسی که مشارکت کافی نداشته‌اند باید با پیگیری و برنامه‌ریزی، عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.

وی آموزش مدیران جدید مدارس را یکی از ضرورت‌های مهم نظام آموزشی دانست و افزود: انتصاب مدیران بدون فراهم‌کردن آموزش‌های موردنیاز، می‌تواند در روزهای نخست مسئولیت برای آنها چالش ایجاد کند؛ بنابراین باید آموزش‌های لازم در زمینه مسائل تربیتی، مالی و برنامه‌ریزی و همچنین دوره‌های ضمن خدمت به‌صورت جدی دنبال شود.

مظفری با اشاره به نقش جشنواره‌های علمی و پژوهشی در شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان بیان کرد: جشنواره‌هایی مانند طرح جابر زمینه‌ساز خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزان است و کسب رتبه‌های برتر در سطح استان و کشور در این بخش شایسته تقدیر است.

وی مدیریت مطلوب بازگشایی مدارس و آغاز فعالیت آنها با کمترین حاشیه را نیز از دیگر اقدامات مثبت آموزش و پرورش شهرستان برشمرد.

فرماندار بوشهر در تشریح دستاوردهای آموزشی شهرستان گفت: با وجود همه مشکلات و شرایط دشوار دوران جنگ، دانش‌آموزان بوشهری موفق به کسب ۵۴ رتبه زیر هزار در کنکور سراسری شدند و ۷۰ دانش‌آموز نیز معدل بالای ۱۹ در امتحانات نهایی کسب کردند.

مظفری افزود: دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم شهرستان بوشهر در امتحانات نهایی رتبه نخست کشور را به دست آوردند که این نتایج بیانگر ظرفیت و پویایی آموزش و پرورش شهرستان و حاصل تلاش معلمان، مدیران و دانش‌آموزان است.

وی در پایان بر ضرورت ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی مدیران تأکید کرد و گفت: با تداوم این روند و تقویت برنامه‌های تحولی، نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه شهرستان روزبه‌روز پررنگ‌تر خواهد شد.