به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان در جریان سه عملیات جداگانه مقابله با قاچاق کالا و ارز محموله‌هایی شامل سوخت قاچاق، ماشین‌آلات سنگین با اسناد جعلی و انواع پوشاک و لوازم آرایشی را کشف کردند.

در این عملیات‌ها یک محموله ۳۰ هزار لیتری گازوئیل، یک دستگاه دامپتراک وارد شده با مدارک جعلی و بیش از ۱۴ هزار قلم انواع پوشاک و لوازم مرتبط با زیبایی کشف و ضبط شد.

کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرخمیر

سرهنگ اسماعیل درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر، اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه پهل در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد بارنامه و مجوز قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر ارزش این محموله را برابر اعلام کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کشف دامپتراک قاچاق با اسناد جعلی در حاجی‌آباد

سرهنگ علی عزیزیان جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان نیز از کشف یک دستگاه ماشین‌آلات سنگین دامپتراک با اسناد و مدارک جعلی در محور مواصلاتی شهرستان حاجی‌آباد خبر داد.

وی بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام پایش و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون تریلی حامل ماشین‌آلات سنگین مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان، ادامه داد: بررسی‌های سیستمی و بازرسی فیزیکی محموله و اسناد مربوطه نشان داد دستگاه دامپتراک با استفاده از اسناد و مدارک جعلی و دستکاری شماره شاسی وارد کشور شده است.

عزیزیان با بیان اینکه این اقدام مغایر با مقررات گمرکی و مصداق قاچاق سازمان یافته است، افزود: مالک محموله قصد داشت با ارائه مدارک جعلی و اطلاعات نادرست این ماشین‌آلات را به صورت غیرقانونی وارد کشور کند.

وی ارزش تقریبی این محموله را بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مالک آن پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۱۴ هزار قلم کالای قاچاق در ساحل بوستانو

سرهنگ علی‌اکبر مرادی فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس نیز از کشف انواع پوشاک خارجی و لوازم مرتبط با زیبایی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در ساحل بوستانو خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان بندرعباس با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت تعدادی قایق در زمینه قاچاق و انتقال محموله‌های غیرمجاز از جزیره قشم به سواحل بندرعباس مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس، افزود: مأموران پس از اعزام به ساحل بوستانو ۲ فروند قایق را هنگام تخلیه بار مشاهده کردند که قاچاقچیان با نزدیک شدن مأموران با استفاده از قایق از محل متواری شدند.

مرادی، تصریح کرد: در بازرسی از محل ۳ هزار و ۱۴۰ عدد انواع پوشاک خارجی ۱۰ هزار و ۹۹۰ عدد لنز زیبایی و ۶۶۰ عدد محلول لنز قاچاق کشف و ضبط شد.

وی ارزش این اقلام را برابر برآورد کارشناسان امنیت اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل شده و شناسایی و دستگیری عاملان قاچاق در دستور کار مأموران قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان و فرماندهان انتظامی شهرستان‌های بندرخمیر و بندرعباس در پایان بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند.