به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و تلاش مأموران انتظامی، دو سارق سابقه‌دار که یک دستگاه خودروی پراید را در تبریز به سرقت برده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال خودروی مسروقه به شهرستان بستان‌آباد، برای پنهان کردن هویت آن اقدام به تغییر رنگ خودرو و جعل پلاک کرده و با خودروی مذکور در سطح شهرستان تردد می‌کردند.

فرمانده انتظامی بستان‌آباد با اشاره به شناسایی متهمان از طریق اشراف اطلاعاتی پلیس بیان کرد: مأموران پس از شناسایی سارقان، هر دو نفر را دستگیر و خودروی مسروقه را کشف کردند.

خودروی کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شده است.

سرهنگ خدایی با تأکید بر برخورد پلیس با سرقت و برهم‌زنندگان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.