به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل صبح یکشنبه در آیین بهره‌برداری از ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز و واگذاری اسناد اراضی فاز دوم شهرک خاوران، توسعه زیرساخت‌های شهری را از الزامات ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.

وی با تبریک بهره‌برداری از اتوبوس‌های برقی و واگذاری اسناد اراضی خاوران، اظهار کرد: خداوند متعال نعمت‌های فراوانی در اختیار انسان قرار داده و بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، انسان وظیفه دارد از این نعمت‌ها در مسیر عمران، آبادانی و پیشرفت جامعه استفاده کند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت تلاش برای توسعه و پیشرفت جوامع اسلامی افزود: جامعه ایمانی نباید در مسیر توسعه از دیگر کشورها عقب بماند، بلکه باید با بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از رذایلی همچون حرص، طمع، تکبر و حسادت، زمینه رشد و تعالی کشور را فراهم کند.

مطهری‌اصل با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مردم آذربایجان و تبریز، از مشارکت و سرمایه‌گذاری مولد مردم این منطقه تقدیر کرد و گفت: مردم این منطقه از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار هستند و باید زمینه حضور و مشارکت آنان در مسیر توسعه بیش از گذشته فراهم شود.

وی همچنین از تلاش‌های مجموعه مدیریت استان و مدیریت شهری تبریز در راستای ارتقای خدمات عمومی قدردانی کرد و ادامه داد: استاندار، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در ماه‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای بهبود شرایط شهر انجام داده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، بهبود وضعیت آسفالت معابر، تنظیف شهری و توسعه ناوگان اتوبوسرانی را از جمله اقدامات قابل توجه برشمرد و افزود: تحول در حوزه حمل‌ونقل عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه بخش قابل توجهی از شهروندان برای ترددهای روزمره خود به این خدمات وابسته هستند.

مطهری‌اصل با اشاره به ورود اتوبوس‌های برقی جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تبریز بیان کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی موجب می‌شود امکانات و خدمات شهری که پیش از این در اختیار بخش محدودی از جامعه بود، در دسترس طیف گسترده‌تری از شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: افزایش ظرفیت و کیفیت حمل‌ونقل عمومی علاوه بر تسهیل تردد مردم، می‌تواند در تحقق عدالت شهری و توزیع عادلانه‌تر خدمات عمومی نیز مؤثر باشد و از این جهت اقدامی شایسته تقدیر است.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به واگذاری اسناد اراضی فاز دوم شهرک خاوران، این اقدام را گامی مهم برای رفع بخشی از دغدغه‌های دیرینه مردم عنوان کرد و گفت: تثبیت حقوق مردم و تعیین تکلیف مسائل مربوط به اراضی، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

مطهری‌اصل بر ضرورت تداوم اقدامات عمرانی و خدماتی در تبریز تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه متوازن شهر را دنبال کرده و خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت، صداقت و روحیه جهادی ادامه دهند.