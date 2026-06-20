۱۲ متهم جدید در پرونده فساد مالی شهرداری سقز بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیگیری پرونده فساد مالی در شهرداری سقز، ۱۲ متهم جدید با اقدامات نهادهای اطلاعاتی و قضایی بازداشت شدند.
یک مقام آگاه با تأیید این خبر اعلام کرد: این بازداشتها در ادامه دو مرحله عملیات پیشین انجام شده است؛ در مراحل قبلی نیز دو عضو شورای شهر و دو نفر از کارکنان شهرداری به همراه یک ردیف دیگر از متهمان بازداشت شده بودند.
وی افزود: از میان بازداشتشدگان مراحل گذشته، چهار نفر پس از طی مراحل قانونی و با تودیع قرار تأمین موقت آزاد شدهاند و یک نفر همچنان در بازداشت به سر میبرد.
این مقام مسئول با اشاره به استمرار روند بررسی پرونده، اظهار کرد: مقابله با سوءاستفادههای ساختاری، برخورد با تخلفات اداری و سالمسازی فضای مدیریت شهری از اولویتهای جدی دستگاههای نظارتی و قضایی است.
وی تأکید کرد: شناسایی، رصد و برخورد با پروندههای فساد اقتصادی و تخلفات اداری بدون اغماض ادامه خواهد داشت و تحقیقات تخصصی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و شناسایی تمامی عوامل احتمالی مرتبط با آن در جریان است.
این مقام آگاه خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به این پرونده محدود به افراد بازداشتشده فعلی نیست و در صورت احراز هرگونه تخلف یا ترک فعل از سوی اشخاص دیگر در بخشها و دستگاههای مرتبط، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
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