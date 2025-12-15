روزهای آخر پاییزی در مازندران؛ برفی، بارانی و شاید سیلابی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در روزهای پایانی فصل پاییز، مازندران تحت تأثیر سه سامانه فعال جوی قرار میگیرد؛ سامانههایی که علاوه بر بارشهای قابل توجه باران در مناطق مختلف استان، رخت سفید برف را بر ارتفاعات و مناطق کوهستانی مازندران مینشانند.
فعالیت این سامانههای پاییزی از روزهای آینده موجب تقویت بارشها، کاهش محسوس دما و وزش باد در سطح استان خواهد شد؛ بهطوریکه بارش باران در مناطق جلگهای و شهری و بارش برف در ارتفاعات و محورهای کوهستانی پیشبینی میشود.
کارشناسان هواشناسی، این بارشها را برای منابع آبی، مزارع و باغهای استان مؤثر و حیاتی ارزیابی کردهاند و معتقدند بارانهای پاییزی امسال میتواند بخشی از کمبودهای آبی ماههای گذشته را جبران کند.
با این حال، به شهروندان و مسافران توصیه شده است نسبت به لغزندگی جادهها، احتمال آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد محورهای کوهستانی هوشیار باشند.
مازندران که همواره پاییز را با رنگ، باران و مه تجربه میکند، این روزها با ورود سامانههای بارشی، چهرهای کاملاً پاییزی به خود گرفته و طبیعت استان در آستانه زمستان، جلوهای تازه و چشمنواز پیدا کرده است.
بارشهای پاییزی، شهرها و مناطق کوهستانی مازندران را سفیدپوش کرد و گرمای ماندگار تابستان را از تن استان بیرون راند.
با فعالیت سامانههای بارشی، ارتفاعات و مناطق سردسیر استان شاهد نخستین بارش برف پاییزی بودند؛ بارشی که چهرهای زمستانی به طبیعت مازندران بخشید.
یکی از شهروندان شهر پول از توابع بخش کجور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاهد اولین بارش برف پاییزی در این منطقه هستیم، ابراز خرسندی کرد و گفت: این بارشها علاوه بر طراوتبخشی به طبیعت، نویدبخش سالی پرباران و زمستانی پرخیر برای کشاورزان و دامداران منطقه است.
وی با اشاره به کاهش محسوس دما در ساعات اخیر افزود: بارش برف در این زمان از سال، اتفاقی خوشایند برای مردم منطقه به شمار میرود و امیدواریم تداوم این بارندگیها موجب تقویت منابع آبی و سفرههای زیرزمینی شود.
همزمان با این بارشها، کارشناسان هواشناسی نسبت به لغزندگی جادههای کوهستانی و احتمال اختلال در تردد محورهای ارتباطی هشدار داده و از شهروندان خواستهاند ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.
آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب
بارشهای رگباری سبب جاری شدن روانآب و آبگرفتگی در برخی مناطق استان مازندران شد که شدت این بارشها در شهرهای غربی استان بیشتر گزارش شده است. بهگونهای که در روستای ایثارده از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن، بارندگی شدید منجر به بروز خسارت به برخی منازل، اراضی کشاورزی و راههای روستایی شد.
همچنین در شهرهای نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر حجم بالای بارشها و آبگرفتگی معابر شهری، موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان و اختلال در تردد خودروها شد. در برخی نقاط، بالا آمدن آب باعث کندی حرکت وسایل نقلیه و ایجاد ترافیک مقطعی گردید.
گزارشها حاکی است نیروهای امدادی، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان با حضور میدانی در مناطق آسیبدیده، نسبت به هدایت آبهای سطحی، بازگشایی معابر و رفع آبگرفتگیها اقدام کردند. همچنین به شهروندان توصیه شده است ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
افزایش مصرف گاز و شناسایی ۲۱۰ هزار ویلای خالی از سکنه
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به افزایش مصرف گاز همزمان با سرد شدن هوا در استان گفت: در روزهای اخیر مصرف گاز بهطور محسوسی افزایش یافته و ویلاهای بزرگ و لوکس مجهز به امکاناتی نظیر سونا و جکوزی، در ردههای بالای مصرف قرار دارند که مشمول نرخهای بالای گازبها میشوند.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف گاز در فصل سرما یک ضرورت است، افزود: در همین راستا ۸۰۰ نفر از کارکنان شرکت گاز مازندران در محدوده گلوگاه تا رامسر بهصورت شبانهروزی در حال پایش مصرف مشترکان هستند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۱۰ هزار ویلای خالی از سکنه در سطح استان شناسایی شدهاند و در صورت تداوم مصرف غیرضروری گاز، جریان گاز این ویلاها از ابتدای دیماه قطع خواهد شد.
وی با تأکید بر تأمین پایدار گاز برای مشترکان خانگی و مراکز ضروری، از مالکان ویلاها خواست با رعایت الگوی مصرف و خاموش کردن وسایل گرمایشی غیرضروری، شرکت گاز را در عبور ایمن از فصل سرما همراهی کنند.
یحیی یوسفپور، فرماندار چالوس، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اقلیمی این شهرستان اظهار کرد: با توجه به اقلیم منطقه، بحران همواره همراه ماست و در مدیریت بحران، اصل اساسی پیشگیری است؛ تحقق این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق، شناسایی نقاط آسیبپذیر و کاهش خطرپذیری آنهاست.
در صورت بیتوجهی به پیشگیری، در زمان وقوع بحران، خود دستگاهها نیز دچار بحران خواهند شد؛ از این رو شناسایی حوزههای بحران باید در اولویت کاری تمامی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت بیتوجهی به پیشگیری، در زمان وقوع بحران، خود دستگاهها نیز دچار بحران خواهند شد؛ از این رو شناسایی حوزههای بحران باید در اولویت کاری تمامی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
فرماندار چالوس با اشاره به آغاز فصل بارندگی و سرما تصریح کرد: با ورود سامانههای بارشی، احتمال وقوع بارشهای سیلآسا، برف، سیلاب و رانش زمین بهویژه در مناطق بالادست شهرستان وجود دارد و دستگاههای اجرایی باید آمادگی کامل داشته باشند.
یوسفپور تأکید کرد: اجازه ندهید کانالها و نهرها پُر یا تصرف شوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی نقش کلیدی در مدیریت بحران دارد، گفت: تمامی دستگاههای متولی موظفاند از نظر تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ادوات مورد نیاز در وضعیت آمادهباش کامل باشند تا در زمان بروز بحران، نیروهای عملیاتی بهسرعت وارد عمل شده و خدماترسانی مؤثر به مردم ارائه شود.
سامانه قبلی خسارت نداشت سامانه بارشی جدید قوی و پرخطر است
حسینعلی محمدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه بارشی اخیر در استان خسارت چندانی نداشت و تنها منجر به آبگرفتگی معابر و حیاط برخی خانهها در شهرهای غربی استان شد.
وی در ادامه افزود: سامانه دوم بارشی از روز سهشنبه تا پنجشنبه در استان حاکم خواهد بود و با قدرت بیشتری نسبت به سامانه قبلی فعالیت میکند، به همین دلیل احتمال بروز سیلابهای محلی در مناطق مختلف استان وجود دارد.
گلمحمدی همچنین هشدار داد: سامانه دیگری نیز در روزهای پایانی ماه وارد استان میشود و لازم است شهروندان و مسئولان محلی آمادگی لازم را برای مواجهه با بارشها و سیلابها داشته باشند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران تأکید کرد: تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در حال انجام است و مردم باید از تردد غیرضروری در مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.
نظر شما