به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌پناه بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان عملیات تأمین سنگ مورد نیاز برای احداث یک سد خاکی، یک دستگاه بیل مکانیکی وارد عرصه سنگ‌نگاره تاریخی شده و اقدام به شکستن و دپوی سنگ‌ها در محدوده این اثر کرده بود که متأسفانه در پی این اقدام، بخشی از مجموعه سنگ‌نگاره‌ها دچار تخریب و آسیب شد.

وی افزود: با اطلاع از موضوع و اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان و با حضور سرهنگ حسن برزگر، فرمانده این یگان، عملیات مذکور متوقف شد و از گسترش تخریب و وارد آمدن خسارات بیشتر به این مجموعه ارزشمند تاریخی ممانعت به عمل آمد.

وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر عملیات متوقف شده و موضوع با هدف مستندسازی میزان خسارات وارده، تشکیل پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی در دست پیگیری است.

حق‌پناه با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های مرتبط با برداشت مصالح باید با رعایت ضوابط قانونی و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود تا از وارد آمدن آسیب به میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی منطقه جلوگیری شود.