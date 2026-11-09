به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دیّر پیرامون کاهش سهمیه آرد در روستاها اظهار کرد: در روستاها کاهش سهمیه نداشته‌ایم و حتی در مواردی سهمیه ساکنان واقعی روستا افزایش یافته است. با این حال، برخی افراد با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی یا انتقال سهمیه به شهر، تخلفاتی مرتکب می‌شوند که سیستم‌های نظارتی با آن برخورد می‌کنند.

فرماندار دیر تاکید کرد: آگاهی‌بخشی به مردم برای جلوگیری از واگذاری کارت‌ بانکی خود به افراد دیگر و سودجو ضروری است.

وی با اشاره به لزوم اصلاح برخی سنت‌های رایج اما نادرست، پدیده دست‌بوسی در غیر از موارد شرعی و تجلیل از بزرگان و والدین را از نظر بهداشتی و فرهنگی نامناسب دانست و خواستار فرهنگ‌سازی در این زمینه شد.

سجادی با اشاره به طولانی شدن مراسم تشییع و تدفین اموات بر ضرورت نظم‌بخشی به این مراسم تاکید کرد.

سجادی از تشکیل کارگروه ویژه کودکان کار و خیابانی در هفته جاری یا آینده با حضور دستگاه‌های متولی از جمله آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، شهرداری و شبکه بهداشت و درمان خبر داد تا با شناسایی بازماندگان از تحصیل و برخورد با باندهای استثمارگر، گام‌های اساسی در این راستا برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد تلفات و جراحات سوانح رانندگی مربوط به موتورسیکلت‌هاست، تصریح کرد: فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و اجرای دقیق قانون توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای کاهش حوادث و حفظ جان شهروندان ضروری است.

فرماندار دیّر با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان افزود: پلیس راهور ضمن تاکید بر رعایت قانون، در برخورد با مردم از شیوه اقناعی استفاده کند و از برخوردهای سلیقه‌ای پرهیز شود.

سجادی در پایان با تاکید بر رویکرد علمی در مواجهه با چالش‌ها، از راه‌اندازی کارگروه نظام حل مسئله در شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت نخبگان، مسئولان و دستگاه‌های مختلف، مسیر شناسایی و حل ریشه‌ای مشکلات شهرستان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.