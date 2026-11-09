محمدرضا خلاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به کاهش دما و تشدید برودت هوا در شهرستان مشگینشهر، مدیریت امور آب و فاضلاب این شهرستان نسبت به احتمال یخزدگی کنتورهای آب و لولههای سطحی هشدار داد و از مشترکان خواست اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به سرمای شبانه و شرایط اقلیمی منطقه اظهار کرد: یخزدگی کنتورها و لولههای آب میتواند موجب اختلال در آبرسانی، قطعی آب و تحمیل هزینههای تعمیراتی به مشترکان شود؛ بنابراین عایقکاری تجهیزات آبرسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: شهروندان میتوانند با استفاده از وسایل عایق مانند پوشال، گونی کنفی و پشمشیشه، محفظه کنتور و لولههای آب در معرض سرما را پوشش دهند تا از تماس مستقیم هوای سرد با این تجهیزات جلوگیری شود.
مدیر امور آب و فاضلاب مشگینشهر همچنین درباره روشهای غیراصولی رفع یخزدگی هشدار داد و گفت: در صورت یخزدگی کنتور یا لولهها، شهروندان از حرارت مستقیم، ریختن آب جوش و روشن کردن آتش در مجاورت تجهیزات خودداری کنند؛ زیرا این اقدامات ممکن است به کنتور، شیرآلات و اتصالات آسیب جدی وارد کند.
خلاشی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: باز گذاشتن شیر آب برای رفع یخزدگی، موجب هدررفت منابع آبی میشود و شهروندان باید از این اقدام خودداری کنند.
وی در پایان از مشترکان خواست در صورت بروز یخزدگی یا نیاز به دریافت خدمات فنی، با سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ تماس بگیرند.
مشگین شهر- مدیریت امور آب و فاضلاب مشگینشهر با توجه به کاهش شدید دمای هوا، از شهروندان خواست با عایقکاری کنتورها و لولههای آب، از یخزدگی، ترکیدگی تجهیزات و قطعی آب جلوگیری کنند.
محمدرضا خلاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به کاهش دما و تشدید برودت هوا در شهرستان مشگینشهر، مدیریت امور آب و فاضلاب این شهرستان نسبت به احتمال یخزدگی کنتورهای آب و لولههای سطحی هشدار داد و از مشترکان خواست اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.
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