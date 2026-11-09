به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش سعدآباد با قدردانی از تلاش فرماندار دشتستان، ائمه جمعه، نیروهای انتظامی و قضایی و مدیران محلی اظهار کرد: بخش سعدآباد با جمعیتی قابل توجه و ظرفیت‌های انسانی و کشاورزی گسترده، با مشکلات متعددی روبه‌رو است و انتظار می‌رود مطالبات مردم این منطقه با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت آب شرب و کشاورزی افزود: تکمیل سد دالکی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات آبی منطقه را برطرف کند و امیدواریم مطابق وعده پیمانکار، این پروژه سال آینده به نتیجه برسد.

رضایی همچنین از پیگیری برای آغاز عملیات اجرایی یک طرح اشتغال‌زایی در سعدآباد خبر داد.

وی درباره حق آلایندگی نفت نرگسی گفت: سهم این منطقه از مسئولیت اجتماعی و عوارض آلایندگی بسیار ناچیز است و پیگیری‌هایی برای تعیین تکلیف این موضوع از مسیر سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست و امور مالیاتی در حال انجام است.

نماینده دشتستان در مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی فرهنگیان سعدآباد خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت و حل مشکلات مردم در این زمینه می‌تواند اقدامی ماندگار و ارزشمند باشد و انتظار داریم دستگاه قضایی نیز برای تسریع در این موضوع ورود جدی داشته باشد.