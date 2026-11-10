مهدی سرکشیکیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، حوزه هنری شهرستان بیجار دو رویداد فرهنگی و هنری با محوریت فرهنگ فاطمی و عاشورایی برگزار می‌کند.

وی افزود: این برنامه‌ها در راستای رسالت فرهنگی و هنری حوزه هنری و با هدف ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، بازخوانی ارزش‌های دینی و بازتاب جلوه‌های ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت طراحی شده است.

رئیس حوزه هنری بیجار با اشاره به برگزاری نخستین شب شعر فاطمی با عنوان «بانوی باران و آیینه» بیان کرد: این محفل ادبی با حضور شاعران و علاقه‌مندان شعر آیینی، فرصتی برای پاسداشت مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) و بهره‌گیری از ظرفیت شعر در بیان معارف فاطمی خواهد بود.

سرکشیکیان ادامه داد: همچنین نمایشگاه عکس عاشورایی «قاب شیدایی» با هدف روایت تصویری حماسه عاشورا و نمایش جلوه‌های ماندگار ایمان، ایثار و آزادگی برپا می‌شود تا مخاطبان از دریچه هنر عکاسی با ابعاد مختلف فرهنگ عاشورایی ارتباط برقرار کنند.

وی با بیان اینکه هنر از ظرفیت مؤثری برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی برخوردار است، گفت: پیوند شعر و عکاسی در این دو برنامه، زمینه‌ای برای ارائه جلوه‌های متنوع فرهنگ اهل‌بیت(ع) و مشارکت هنرمندان و علاقه‌مندان در فعالیت‌های فرهنگی شهرستان فراهم می‌کند.

رئیس حوزه هنری بیجار در تشریح زمان برگزاری این برنامه‌ها عنوان کرد: افتتاحیه نمایشگاه عکس عاشورایی «قاب شیدایی» ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در گالری مهر پردیس سینما آزادی بیجار برگزار می‌شود.

سرکشیکیان خاطرنشان کرد: نخستین شب شعر فاطمی «بانوی باران و آیینه» نیز در همین روز، پس از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت قائم(عج) بیجار میزبان شاعران، علاقه‌مندان و دوستداران اهل‌بیت(ع) خواهد بود.

وی از عموم مردم، فعالان فرهنگی و هنری و علاقه‌مندان به شعر و هنر عکاسی دعوت کرد در این دو برنامه حضور یابند و در پاسداشت فرهنگ فاطمی و عاشورایی مشارکت کنند.