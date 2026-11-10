به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، صبح سه شنبه، در جمع خبرنگاران از کشف محموله پارچه قاچاق در شهرستان قرچک خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل نگهداری کالاهای قاچاق، عملیاتی را در یکی از انبارهای شهرک صنعتی قرچک اجرا کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۴۲۰ طاقه انواع پارچه قاچاق به ارزش ۱۹۰ میلیارد ریال کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی قرچک با اشاره به آثار قاچاق کالا بر اقتصاد کشور تصریح کرد: مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و حمایت از تولید و فعالان اقتصادی قانون‌مدار از اولویت‌های پلیس است.

قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و انبار محل نگهداری کالاها نیز پلمب شد.