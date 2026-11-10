به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه سال ۱۴۰۴ با قدردانی از تلاش فعالان صنعتی استان اظهار کرد: صنعتگران قزوین در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه، مسئولیت خود را در قبال تولید کشور به‌خوبی انجام دادند.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود نگرانی‌هایی که درباره وضعیت تولید وجود داشت، واحدهای صنعتی استان نه‌تنها با کاهش تولید مواجه نشدند، بلکه برخی از آن‌ها میزان تولید خود را افزایش دادند؛ اتفاقی که در شرایط جنگی اهمیت ویژه‌ای داشت.

صنعت قزوین در تأمین امنیت غذایی کشور نقش دارد

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت صنعتی استان گفت: حدود ۱۰ درصد صنعت کشور در قزوین مستقر است و بخش مهمی از امنیت غذایی کشور نیز به فعالیت و تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی این استان وابستگی دارد.

نوذری با تأکید بر ارزشمندی تلاش صنعتگران خاطرنشان کرد: همه فعالان این حوزه در حفظ اقتصاد و پایداری تولید کشور نقش دارند و دولت خود را در کنار آن‌ها می‌داند.

پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی در سطح ملی

وی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان، از جمله مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی، گفت: دولت از مشکلات واحدهای صنعتی آگاه است و این مسائل را از نزدیک دنبال می‌کند.

استاندار قزوین افزود: برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در نشست‌های قبلی نیز مطرح و اسامی و موارد مربوط برای پیگیری به معاون رئیس‌جمهور ارسال شده است. مسئولان مربوطه نیز قول داده‌اند این مسائل را در اسرع وقت بررسی و پیگیری کنند.

نوذری در پایان ضمن قدردانی از صنعتگران استان، بر همراهی دولت چهاردهم با فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع تولید تأکید کرد.