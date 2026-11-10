به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، مکرون که همزمان برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از برخی شبکه‌های اجتماعی در فرانسه نیز تلاش می‌کند، گفت: اگر استفاده‌های خاصی از هوش مصنوعی برای کودکان خطرآفرین باشد، باید ممنوع شود.

او این اظهارات را در گفت‌وگویی با روزنامه فرانسوی لز اکو (Les Echos)، در آستانه تصویب منشوری در این زمینه در «مجمع صلح پاریس» مطرح کرد.

مکرون در ادامه اظهار کرد: اینکه چیزی هوش مصنوعی است، به این معنا نیست که باید به غرب وحشی تبدیل شود. وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی باید در مواردی ممنوع شود که سلامت روان یا مغز کودکان را تهدید می‌کند.

قرار است امروز گروهی از کارشناسان توصیه‌های خود را درباره راهکارهای محافظت در برابر هوش مصنوعی به مکرون ارائه کنند؛ حوزه‌ای که در مقایسه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از آن، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در چارچوب یک منشور، به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات متعهد خواهند شد. این اقدامات شامل ارزیابی مستقل سامانه‌های هوش مصنوعی مولدی است که به بازار عرضه می‌شوند و همچنین فراهم‌کردن امکان دسترسی به داده‌های مربوط به مدل‌های آن‌ها خواهد بود.

دفتر مکرون اعلام کرد این منشور که با هدف کمک به شکل‌گیری مباحث قانون‌گذاری در سطح ملی و اروپا تدوین شده ، شرکت‌های بزرگی از آمریکا، از جمله اوپن ای آی و آنتروپیک را نیز شامل می شود.را نیز گرد هم خواهد آورد.

مکرون گفت شرکت‌ها اصل ممیزی و صدور گواهی تأیید پیش از عرضه را خواهند پذیرفت.این بدان معناست بکه مدل‌های هوش مصنوعی پیش از آنکه در اختیار کودکان قرار گیرند، مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

او افزود: ما مقررات‌گذاری در اروپا را پیش خواهیم برد و تلاش خواهیم کرد آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و دیگران را نیز به پیروی از رویکرد خود ترغیب کنیم. در حال پایه‌گذاری نخستین چارچوب‌های مقررات‌گذاری برای هوش مصنوعی پیشرفته و مرزی هستیم.

مکرون گفت هدف، ایجاد چارچوبی است که خطرات را در سه حوزه در نظر بگیرد: کودکان، امنیت دموکراتیک و مسائل مهم امنیت ملی.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین در یک نشست ویدئوکنفرانسی، حدود ۵۰ نفر از سران کشورها و دولت‌ها، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌ها، پژوهشگران و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی را گرد هم آورد تا درباره تهدیدهای هوش مصنوعی برای امنیت جمعی گفت‌وگو کنند.

نخست‌وزیران بریتانیا، کانادا، نروژ، هلند و ژاپن و همچنین مدیران عامل شرکت‌های میسترال، اوپن ای آی، آنتروپیک و مایکروسافتدر این نشست ویدئویی حضور داشتند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همه در تشخیص مسئله اتفاق‌نظر دارند. باید با هم اقدام کنیم.

این خبر در حالی اعلام شده که رویکردهای مناطق مختلف جهان به قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، به‌ویژه در آمریکا، اتحادیه اروپا و چین، تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر پیدا کرده‌اند.