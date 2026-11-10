به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) مخفف Ministry of Health Language Exam است که یک آزمون استاندارد سنجش مهارت زبان انگلیسی در حوزه علوم پزشکی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و زیر نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت طراحی و برگزار می‌شود.

تاکنون یک دوره از این آزمون در سال ۱۴۰۵ برگزار شده است.

ثبت نام دوره هشتاد و چهارم در خردادماه انجام شد و آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد و کارنامه در ساعت ۱۲ روز ۷ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد.

پس از آن ثبت نام دوره هشتاد و پنجم به تعویق افتاد و براساس تقویم جدید برگزاری آزمون، دوره هشتاد و پنجم آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)، ثبت‌نام این دوره از ساعت ۱۲ روز ۲۹ آذر ۱۴۰۵ آغاز و تا ساعت ۱۲ روز ۲۳ دی ۱۴۰۵ ادامه دارد. کارت ورود به جلسه از ساعت ۱۲ روز ۲۹ دی ۱۴۰۵ توزیع می‌شود. آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۱ بهمن ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و کارنامه این دوره در ساعت ۱۲ روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

مهم‌ترین اهداف برگزاری آزمون MHLE عبارت‌اند از:

هدف اصلی این آزمون، ارزیابی میزان تسلط و مهارت کاربردی زبان انگلیسی داوطلبان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تخصصی و Ph.D دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی و متقاضیان ارتقای اعضای هیئت علمی است.

- ارزیابی استاندارد دانش و مهارت زبان انگلیسی دانشجویان و داوطلبان مقاطع تحصیلات تکمیلی و تخصصی

- اطمینان از توانایی مطالعه منابع و مقالات تخصصی و ارائه مطالب علمی به زبان انگلیسی

- ایجاد معیار یکپارچه برای سنجش مهارت زبان داوطلبان تحصیلات تکمیلی

- کمک به فرآیند گزینش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

مدت زمان برگزاری آزمون ١١٠ دقیقه و تعداد سؤاﻻت آن ١٠٠ سؤال است.

نمره دهی و قبولی در آزمون MHLE: این آزمون نمره منفی ندارد و نمره آن بین صفر تا ۱۰۰ محاسبه می شود. حد نصاب قبولی برای مراجع و دانشگاه های مختلف ممکن است متفاوت باشد. مدت زمان اعتبار مدرک دو سال از تاریخ برگزاری آزمون است.