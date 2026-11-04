به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های مرجع بازارهای مالی بین‌المللی، آخرین قیمت و نوسانات نرخ فلزات گرانبها شامل طلا و نقره در سطح جهانی اعلام شد؛ بر این اساس، هر اونس طلا (Gold) با ثبت نرخ ۴,۰۲۲.۷۶ دلار معامله شد که نشان‌دهنده افزایش ۹۲.۳۱ دلاری و رشد ۲.۳۵ درصدی است. همچنین هر اونس نقره (Silver) با قیمت ۵۱.۷۷ دلار در بازار دادوستد شد که رقمی معادل ۲.۰۴ دلار افزایش و رشد ۴.۱۱ درصدی را به ثبت رساند.