به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام، شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با شب شهادت، در محل تجمع شبانه مردمی واقع در خیابان دانشگاه زاهدان برگزار خواهد شد.

این مراسم فرصتی برای حضور اقشار مختلف مردم، ادای احترام به مقام والای شهید و گرامیداشت یاد و خاطره جان‌فشانی‌های شهدای والامقام است تا مردم شهیدپرور زاهدان در فضایی آکنده از معنویت و ارادت، با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کنند.

همچنین آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

مسیر آغاز مراسم تشییع از محل تقاطع خیابان‌های آزادی و مصطفی خمینی، جنب مرکز انتقال خون زاهدان خواهد بود و مردم برای همراهی در این آیین حضور خواهند یافت.

از عموم مردم شریف، ولایت‌مدار و شهیدپرور زاهدان دعوت می‌شود با حضور پرشور و گسترده در مراسم وداع و تشییع این شهید والامقام، ضمن پاسداشت مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آنان، بار دیگر وفاداری و پایبندی خود را به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهیدان به نمایش بگذارند.