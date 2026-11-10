احمدرضا هاشم‌زهی در در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات دوساله مدیریت شهرستان در حوزه خدمات عمومی، اداری، درمانی و ورزشی اظهار کرد: ارتقای ساختار اداری و افزایش دسترسی مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های دنبال‌شده در این مدت بوده است.

فرماندار بمپور افزود: با حمایت استاندار سیستان و بلوچستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌هایی از جمله جمعیت هلال‌احمر، امور عشایری و تعاون روستایی در شهرستان بمپور به استقلال اداری رسیده‌اند و مرکز بهداشت نیز به شبکه بهداشت و درمان ارتقا یافته است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از نیروهای توانمند بومی بیان کرد: توجه به شایسته‌سالاری و فراهم کردن فرصت حضور نیروهای بومی در مسئولیت‌های اجرایی از رویکردهای مدیریت شهرستان بوده و برای نخستین‌بار از ظرفیت بانوان توانمند بومی در مسئولیت‌هایی از جمله بخشداری مرکزی و مدیریت برخی ادارات استفاده شده است.

افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی

هاشم زهی در ادامه به مطالبات مردم در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: با توافق انجام‌شده با دانشگاه علوم پزشکی، استقرار پزشکان متخصص در دو روز مشخص از هفته در شهرستان دنبال می‌شود تا مردم برای دریافت خدمات تخصصی با مشکلات کمتری مواجه باشند.

فرماندار بمپور افزود: فرمانداری مسئولیت تأمین اسکان و ایاب‌وذهاب کادر درمان را برعهده گرفته است تا زمینه حضور منظم پزشکان متخصص و ارائه خدمات درمانی به شهروندان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت عرضه آرد و نان در شهرستان اظهار کرد: از کیفیت فعلی آرد و نان رضایت کامل نداریم و به همین منظور جلسات متعددی با خبازان برگزار شده است.

هاشم زهی ادامه داد: افزایش سهمیه آرد و استفاده از بهبوددهنده‌ها برای ارتقای کیفیت نان از جمله موضوعاتی است که برای رفع مشکلات این حوزه در حال پیگیری است.

افزایش هیئت‌های ورزشی بمپور از یک به ۱۳ هیئت

فرماندار بمپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش گفت: تعداد هیئت‌های ورزشی فعال شهرستان از یک هیئت به ۱۳ هیئت افزایش یافته و تعداد مجوزهای باشگاهی نیز از صفر به سه باشگاه رسیده است.

وی افزود: جایگاه ورزش شهرستان در سطح استان ارتقا یافته و در حوزه ورزش بانوان نیز اقدامات مربوط به فعال‌سازی ساختارهای ورزشی و حضور ورزشکاران در رقابت‌ها با کسب مدال‌های استانی همراه بوده است.