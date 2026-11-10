به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی با تشریح آخرین وضعیت کشت گندم در لرستان اظهار داشت: تاکنون ۲۴ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی آبی و ۱۱۳ هزار و ۶۶۰ هکتار از اراضی دیم استان به کشت این محصول اختصاص یافته که در مجموع، سطح کشت گندم به ۱۳۷ هزار و ۹۱۰ هکتار رسیده است.

وی با اشاره به برنامه پیش‌بینی‌شده برای کشت گندم در سال زراعی جاری افزود: بر اساس این برنامه، کشت گندم آبی در سطح ۵۰ هزار هکتار و گندم دیم در سطح ۲۳۳ هزار هکتار هدف‌گذاری شده که مجموع آن به ۲۸۳ هزار هکتار می‌رسد.

اجرای ۴۱ طرح تحقیقاتی و ترویجی در مزارع گندم و جو

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اجرای طرح‌های تحقیقاتی و ترویجی در مزارع گندم و جو استان عنوان کرد: در مجموع ۴۱ طرح در این دو محصول در حال اجراست که ۳۶ طرح به گندم و پنج طرح به جو اختصاص دارد و در قالب سه برنامه PVS، PDT و PNT دنبال می‌شود.

بابایی با تأکید بر اهمیت این طرح‌ها در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی تصریح کرد: این برنامه‌ها در شناسایی و معرفی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی استان، ارزیابی عملکرد ارقام، بهبود کیفیت محصول و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع کشاورزان نقش مؤثری دارند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح‌ها با اصلاح روش‌های تولید، کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع آب و خاک، زمینه افزایش عملکرد در واحد سطح و پایداری تولید را فراهم می‌کند.

بابایی با بیان اینکه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و ترویجی ارتباط مؤثرتری میان بخش تحقیقات، کارشناسان ترویج و کشاورزان ایجاد می‌کند، افزود: شناسایی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های تولید در مناطق مختلف استان می‌تواند به افزایش پایداری تولید، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد بخش کشاورزی، اجرای به‌موقع عملیات کاشت، رعایت توصیه‌های فنی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان جهاد کشاورزی را از عوامل مؤثر در دستیابی به تولید مطلوب دانست و بر همراهی کشاورزان برای تحقق برنامه کشت استان تأکید کرد.