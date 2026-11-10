به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، ناصر حسینی در نشست با رئیس اتاق اصناف، رؤسای اتحادیه‌های صنفی و مسئولان بسیج اصناف استان، با اشاره به گستردگی فعالیت واحدهای صنفی و ارتباط مستمر آن‌ها با اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: اصناف از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ‌سازی برخوردارند و می‌توانند با انتقال توصیه‌های کاربردی به مشتریان و فعالان اقتصادی، نقش مؤثری در نهادینه‌کردن مصرف بهینه و ایمن گاز ایفا کنند.

وی با اشاره به شرایط تأمین گاز کشور افزود: بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور پس از اختلال در تأسیسات، با تلاش متخصصان به چرخه تولید بازگشته است؛ با این حال، مدیریت مصرف در فصل سرد سال همچنان ضرورتی جدی برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز بخش‌های مختلف به شمار می‌رود.

افزایش مصرف در بخش خانگی می‌تواند محدودیت‌هایی برای تأمین گاز صنایع و واحدهای تولیدی ایجاد کند

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با بیان اینکه کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز نسبت به زمستان سال گذشته در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: افزایش مصرف در بخش خانگی می‌تواند محدودیت‌هایی برای تأمین گاز صنایع و واحدهای تولیدی ایجاد کند؛ ازاین‌رو، صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف، علاوه بر حفظ پایداری شبکه، به استمرار فعالیت صنایع و تأمین نیازهای اقتصادی کشور کمک می‌کند.

حسینی فرهنگ نادرست مصرف، ضعف عایق‌بندی ساختمان‌ها و استفاده از تجهیزات گرمایشی کم‌بازده را از عوامل افزایش مصرف گاز دانست و گفت: تنظیم دمای محیط، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و جلوگیری از هدررفت حرارت، از جمله اقداماتی است که با اصلاح رفتارهای روزمره می‌توان به کاهش مصرف گاز کمک کرد.

وی همچنین به اقدامات شرکت گاز استان البرز در حوزه بهینه‌سازی مصرف اشاره کرد و افزود: بهینه‌سازی رایگان موتورخانه‌ها، جایگزینی بخاری‌های فرسوده با تجهیزات پربازده و هوشمند و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف گاز دنبال می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف گاز در البرز علاوه بر کمک به پایداری شبکه استان، در تأمین گاز استان‌های شمالی از جمله مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز اثرگذار است و همراهی مشترکان در این زمینه می‌تواند به توزیع پایدارتر گاز در کشور کمک کند.

جامعه اصناف ظرفیت مناسبی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز دارد

در ادامه این نشست، محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز، با اشاره به ضرورت جلوگیری از اتلاف انرژی در فصل سرد سال اظهار کرد: جامعه اصناف به دلیل گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط روزانه با مردم، ظرفیت مناسبی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز دارد و می‌تواند در کنار سایر بخش‌ها، سهم مؤثری در مدیریت مصرف ایفا کند.

وی از راه‌اندازی پویش فرهنگی و اجتماعی “هر واحد صنفی، یک گام برای پایداری گاز” در شهرستان کرج خبر داد و افزود: هدف این پویش، ایجاد محدودیت در فعالیت واحدهای صنفی نیست، بلکه با تکیه بر فرهنگ‌سازی، آموزش و مشارکت داوطلبانه کسبه و بازاریان، کاهش مصرف غیرضروری و جلوگیری از هدررفت گاز دنبال می‌شود.

دادخواه با اشاره به راهکارهای اجرایی این پویش در واحدهای صنفی گفت: تنظیم دمای محیط، استفاده از درزگیر برای درها و پنجره‌ها، عایق‌بندی محل کسب، خاموش‌کردن وسایل گرمایشی در زمان‌های غیرضروری، سرویس منظم تجهیزات گازسوز و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و کم‌مصرف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.

درخواست از رؤسای اتحادیه‌ها برای ترغیب کسبه جهت پیوستن به پویش “هر واحد صنفی، یک گام برای پایداری گاز”

رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز همچنین از رؤسای اتحادیه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی به اعضا، نصب پیام‌های آموزشی و ترغیب کسبه به پیوستن به این پویش، زمینه گسترش آن را در واحدهای صنفی فراهم کنند.

وی در پایان با دعوت از کسبه، بازاریان و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این حرکت فرهنگی تأکید کرد: هر واحد صنفی با انجام اقداماتی ساده و مسئولانه می‌تواند سهمی در کاهش مصرف گاز، حفظ منابع ملی و پایداری شبکه گاز کشور داشته باشد.