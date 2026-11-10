روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی از امروزه سه‌شنبه تا اواخر هفته آینده آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش موقت و ملایم باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر فردا شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود و این احتمال وجود دارد که بارش‌های پراکنده‌ای در برخی مناطق شمال شرقی استان از جمله شهرستان‌های رزن و درگزین به وقوع بپیوندد؛ هرچند این بارش‌ها چندان قابل ملاحظه نخواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی تا اوایل هفته آینده ثبات نسبی داریم و دماهای صبحگاهی در اکثر نقاط استان ۲ تا سه درجه زیر صفر ثبت خواهد شد.

زاهدی در پایان به ثبت دماهای نقاط مختلف استان اشاره کرد و گفت: روز گذشته بیشترین دمای هوا با ۱۳ درجه سانتی‌گراد از اسدآباد و ملایر گزارش شد و صبح امروز کمترین دما منفی ۵ درجه سانتی‌گراد از گل‌تپه به ثبت رسید و دمای هوا در همدان نیز در گرمترین ساعت ۱۱ درجه و در سردترین ساعت منفی ۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.