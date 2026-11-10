به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار صبح سه شنبه در یادواره شهدای دهستان بوالخیر ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا فرصتی است تا یادی کنیم از عزیزانی که رفتند جان دادند تا ما بمانیم.

سرهنگ محسن رضایی نژاد افزود: ایام متعلق است به بانوی بزرگواری است که همه عالم، کائنات و موجودات به یمن وجود آن حضرت سفر کرده حضرت زهرای مرضیه(س) به وجود آمده اند.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گفت: مسئولان در هر جایگاه و مقامی که قرار دارند، وظیفه‌ای جز خدمتگزاری و نوکری مردم ندارند و باید در برابر شهدا پاسخگو باشند.

رضایی‌نژاد بیان کرد: یادواره شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره انسان‌های بزرگی است که جان خود را فدا کردند تا دیگران در امنیت و آرامش زندگی کنند.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: سیره و شخصیت این بانوی بزرگ اسلام الگویی ماندگار برای زنان و مردان در عرصه‌های مختلف زندگی، از جمله همسرداری، تربیت فرزند، خانه‌داری و احترام به والدین است و همه باید از زندگی ایشان درس بگیرند.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار با اشاره به مقام معنوی حضرت زهرا(س) در حدیث شریف کساء بیان کرد: شخصیت و منزلت این بانوی بزرگوار چنان والاست که جایگاه ویژه‌ای در معارف اسلامی دارد و مظلومیت و شهادت ایشان نیز داغی ماندگار بر دل شیعیان گذاشته است.

رضایی‌نژاد در ادامه با اشاره به حضور شهید گمنام در این مراسم گفت: این شهید والامقام در منطقه شلمچه تفحص شده و طی دو روز گذشته میهمان مردم مقاوم و شهیدپرور بخش دلوار بوده است.

وی با بیان اینکه شهدا برای حفظ عزت، غیرت، ناموس و تمامیت ارضی کشور جان خود را فدا کردند، تصریح کرد: پیام شهدا به نسل امروز، پاسداری از ارزش‌ها، استقلال و هویت ملی است.

فرمانده سپاه امام حسین(ع) دلوار با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های دفاع از نظام و انقلاب خاطرنشان کرد: مسئولان در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار می‌گیرند، مأموریتی جز خدمتگزاری به مردم ندارند و هرگونه فاصله گرفتن از این وظیفه، مسئولیت سنگینی در برابر شهدا به همراه خواهد داشت.

در پایان این مراسم، از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.