به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه شهیده نصره سیلاوی و مدرسه ۱۲ کلاسه آیت الله کاشانی در سوسنگرد پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، استاندار خوزستان، نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس، مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسئولین آغاز شد.

بازسازی دو مدرسه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و مشارکت های مردمی صورت خواهد گرفت.

این مدارس که بیش از ۵۰ سال قدمت دارند، فضای آموزشی مدرسه را برای دانش آموزان ناامن کرده و بازسازی آن گامی موثر در نهضت توسعه آموزش به شمار می رود.

گفتنی است، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان پیش تر اعلام کرده بود: سرانه آموزشی در استان ۴.۹ مترمربع است که نسبت به کشور با ۵.۵۹ مترمربع کمبود وجود دارد و برای جبران این کمبود، ساخت ۸۰۰ هزار مترمربع در قالب ۵۹۴ مدرسه و ۳ هزار و ۶۰۰ کلاس درس ضرورت دارد.