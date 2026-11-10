به گزارش خبرنگار مهر، علی شریعتی‌منش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ثبت ملی ۳۹ اثر ارزشمند استان در چهار حوزه میراث غیرمنقول، طبیعی، ناملموس و منقول در دفتر ثبت وزارت میراث‌فرهنگی تأیید شده است.

وی با تشریح جزئیات این آثار افزود: پنج اثر در حوزه میراث غیرمنقول شامل بناهای تاریخی، هشت اثر در حوزه میراث طبیعی شامل درختان کهنسال و پدیده‌های طبیعی، ۱۰ اثر در حوزه میراث ناملموس شامل غذاهای سنتی، آداب‌ورسوم و آیین‌های بومی و ۱۶ اثر نیز در حوزه میراث منقول شامل آثار تاریخی و فرهنگی قرار دارند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به مراحل نهایی ثبت این آثار بیان کرد: پس از ابلاغ شماره ثبت ملی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این آثار به فهرست میراث ملی استان افزوده خواهند شد.

بیرجند بیشترین آثار ثبت ملی استان را دارد

شریعتی‌منش با اشاره به غنای تاریخی و تنوع فرهنگی خراسان جنوبی گفت: تاکنون یک‌هزار و ۶۱ اثر از این استان در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است که شامل ۸۰۴ اثر غیرمنقول، ۹۰ اثر طبیعی، ۹۷ اثر ناملموس و حدود ۷۰ اثر منقول می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان بیرجند بیشترین تعداد آثار تاریخی ثبت ملی‌شده استان را به خود اختصاص داده است، افزود: خانه‌های تاریخی، مساجد و آب‌انبارها از جمله شاخص‌ترین و پرتعدادترین آثار ثبت‌شده در حوزه میراث غیرمنقول خراسان جنوبی هستند.

وی همچنین مسجد جامع قاین را قدیمی‌ترین اثر تاریخی ثبت ملی‌شده استان معرفی کرد و گفت: قدمت این بنای ارزشمند به قرن چهارم هجری تا دوره صفویه بازمی‌گردد.

شریعتی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: ثبت آثار در فهرست میراث ملی، علاوه بر شناسایی و مستندسازی هویت تاریخی و فرهنگی مناطق، زمینه حفاظت اصولی، معرفی ظرفیت‌های میراثی و بهره‌گیری از این داشته‌های ارزشمند در توسعه گردشگری فرهنگی را فراهم می‌کند.