مهدی رحیم‌آبادی امروز سه‌شنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد: مراسم وداع با پیکر دو شهید گمنام از صبح امروز در نقاط مختلف بیرجند آغاز شده و تا ساعات پایانی امشب ادامه دارد.

وی افزود: این مراسم از صبح تا ظهر در ۱۲ مکان برگزار شده و عصر امروز نیز پیکر مطهر این دو شهید برای حضور در آیین‌های وداع به ۱۲ نقطه دیگر شهر منتقل می‌شود.

مسئول روابط عمومی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای عصر و امشب گفت: مراسم وداع ساعت ۱۷:۳۰ در مسجد امام صادق(ع) میدان اول سجادشهر، ساعت ۱۸ در مسجد قائم آل‌محمد(ص) واقع در موسی‌بن‌جعفر ۲۴ و ساعت ۱۸:۳۰ در مؤسسه هزاره واقع در طالقانی هفت برگزار می‌شود.

رحیم‌آبادی ادامه داد: همچنین این مراسم ساعت ۱۹ در خوابگاه کمیته امداد، واقع در انتهای صدف ۶ (خوابگاه امامت)، ساعت ۲۰:۱۵ در هیئت حسینی واقع در خیابان انقلاب و ساعت ۱۹:۳۰ در کهف‌الشهدا (معراج‌الشهدا) واقع در خیابان مدرس برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: آیین وداع با شهدا نیز بین دو نماز در مسجد مرتضوی برگزار می‌شود.