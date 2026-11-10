به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه‌شنبه در جمع پیشکسوتان عرصه جهاد و بازنشستگان سپاه استان سمنان در نمازخانه این مجموعه، با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی و امیدآفرینی در جامعه، این دو مؤلفه را از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور و استان دانست.

وی با بیان اینکه نسل جوان باید نسبت به آینده امیدوار باشد و تحقق این موضوع از رسالت‌های مهم مسئولان است، افزود: امیدآفرینی، وحدت‌آفرینی و مسئولیت‌پذیری سه ضرورت اساسی هستند که باید به‌عنوان رویکرد اصلی در مدیریت و فعالیت‌های استان مورد توجه قرار گیرند.

استاندار سمنان با اشاره به جایگاه پیشکسوتان در تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: پیشکسوتان به واسطه برخورداری از تجربه‌های ارزشمند می‌توانند در انتقال روحیه امید، تقویت همبستگی و افزایش اعتماد اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

کولیوند با تأکید بر اینکه محور همبستگی جامعه، ولایت فقیه و تبعیت از رهنمودهای رهبری است، تصریح کرد: افراد و جریان‌های مختلف ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند، اما نباید اجازه دهیم اختلاف‌نظرها به چندقطبی‌شدن جامعه و تضعیف انسجام ملی منجر شود.

وی با بیان اینکه نقد و بیان اشکالات باید در چارچوب گفت‌وگو و با رویکرد اصلاحی دنبال شود، افزود: اختلاف دیدگاه نباید مانعی برای حفظ وحدت و همبستگی در جامعه باشد و همه باید در مسیر تقویت انسجام ملی تلاش کنند.

استاندار سمنان با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته خاطرنشان کرد: کشور با وجود تحریم‌ها و فشارهای فراوان، در حوزه‌هایی همچون فناوری نانو، پزشکی، فناوری هسته‌ای و صنایع دفاعی به پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست یافته است.

کولیوند با تأکید بر ضرورت توجه به این دستاوردها بیان کرد: نباید وجود برخی ضعف‌ها و اشتباهات موجب نادیده‌گرفتن پیشرفت‌های کشور یا تضعیف امید مردم شود، بلکه باید ضمن پذیرش کاستی‌ها، ظرفیت‌ها و موفقیت‌های به‌دست‌آمده را نیز مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه‌هایی همچون آب، راه، بهداشت و درمان و انرژی در کشور و استان سمنان گفت: رفع این مسائل نیازمند تلاش و پیگیری مستمر است و باید با نگاه مسئولانه برای برطرف‌کردن مشکلات اقدام کرد.

استاندار سمنان در پایان با تأکید بر ضرورت تفکیک عملکرد افراد از مجموعه‌های خدمت‌رسان افزود: در کنار بیان کاستی‌ها و مطالبه‌گری برای رفع مشکلات، باید خدمات و اقدامات انجام‌شده را نیز دید و از تعمیم عملکرد نامناسب یک فرد یا بخش به کلیت مجموعه‌های خدمت‌رسان پرهیز کرد.