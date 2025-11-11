رمان خطرناک نویسنده سه ملیتی برنده بوکر ۲۰۲۵ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «گوشت» نوشته دیوید سالای جایزه بوکر را برای داستان‌سرایی منحصر به فرد و مضمون عمیقش دریافت کرد.

این نویسنده کانادایی-مجارستانی-بریتانیایی، در رمان «جسم» داستان زندگی مردی از طبقه کارگر در مجارستان را تا زمان رسیدن به ثروت کلان در بریتانیا روایت کرده است.

سالای هنگام دریافت جایزه خود در سالن تئاتر اولد بیلینگزگیت لندن، از داوران برای تحسین رمانش که از آن به عنوان «خطرناک» یاد کرد، تشکر کرد.

سالای، ۵۱ ساله موفق شد تا ۵ فینالیست دیگر، از جمله اندرو میلر بریتانیایی محبوب و کایران دسایی نویسنده هندی، را پشت سر بگذارد و عنوان برنده این جایزه ادبی ارزشمند ۵۰ هزار پوندی (۶۶ هزار دلار) را از آن خود کند.

رمان او از میان ۱۵۳ رمان ارسالی توسط هیئت داوران امسال که رادی دویل، نویسنده ایرلندی، و سارا جسیکا پارکر بازیگر آمریکایی از جمله آنها بودند، انتخاب شد.

دویل رئیس هیأت داوران گفت «گوشت» - کتابی «درباره زندگی و غرابت زندگی» - پس از یک جلسه ۵ ساعته به اتفاق آرا عنوان منتخب امسال را از داوران گرفت. کتاب سالای با سبکی ساده و بی‌پیرایه، زندگی ایستوان کم‌حرف را از نوجوانی تا زمانی که مهاجری در بریتانیا بود و تا زمانی که به عنوان عضوی از جامعه سطح بالای لندن شناخته شد روایت می‌کند.‌

سالای گفت که «گوشت» را تحت فشار و پس از رها کردن رمانی که چهار سال روی آن کار می‌کرد، نوشته است. او گفت که این داستان از «مواد اولیه ساده و اساسی» سرچشمه گرفته و از اول می‌دانست که «کتابی می‌خواهد که تا حدی مجارستانی و تا حدی انگلیسی باشد» و «زندگی به عنوان یک تجربه فیزیکی» را در مرکز توجه قرار دهد. سالای هنگام دریافت جایزه به یاد آورد که از ویراستار خود پرسیده بود «آیا می‌توان تصور کرد رمانی به نام «گوشت» برنده جایزه بوکر شود؟»

دویل همچنین گفت که ایستوان به گروهی تعلق دارد که در داستان‌ها نادیده گرفته شده‌اند: مردی از طبقه کارگر. او گفت که از زمان خواندن این کتاب، وقتی از کنار نگهبانانی که در ورودی میخانه‌های دوبلین ایستاده‌اند، عبور می‌کند، با دقت بیشتری به آنها نگاه می‌کند. این در حالی است که دویل خود خالق داستان‌های خنده‌دار و تأثیرگذار از زندگی طبقه کارگر دوبلین است و جایزه بوکر ۱۹۹۳ را برای «پدی کلارک‌ها ها ها» دریافت کرده است.‌

سالای، که در مونترال از پدری مجارستانی و مادری کانادایی متولد شده، در بریتانیا بزرگ شده و اکنون در وین زندگی می‌کند. وی پیش از این در سال ۲۰۱۶ برای «تمام آن مرد چیست»، مجموعه‌ای از داستان‌ها درباره ۹ مرد کاملاً متفاوت، یکی از نامزدهای نهایی بوکر بود.

جایزه بوکر که سال ۱۹۶۹ تأسیس شد، پذیرای رمان‌های انگلیسی‌زبان از سراسر جهان است و نویسندگانی چون ایان مک‌یوان، آرونداتی روی، مارگارت اتوود این جایزه را برده‌اند.

سامانتا هاروی جایزه ۲۰۲۴ را برای داستان «مداری» درباره ایستگاه فضایی دریافت کرد.

سالای گفت قصد دارد با پول جایزه‌اش که یک تعطیلات کوچک خوب برود و بقیه را هم در بانک بگذارد. هاروی، برنده سال گذشته به وی چنین توصیه کرد: «کمربند ایمنی خود را ببند و یک حسابدار خوب استخدام کن!.»