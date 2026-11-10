به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسکنی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه امیر، در این رویداد با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان و اعضای هیئت داوران اظهار کرد: تصویری که امروز از این جمع می‌بینم، بسیار زیباست؛ جمعی با تنوع سنی، ظاهری و شخصیتی که حضورشان در کنار یکدیگر ارزشمند است.

وی با یادآوری جوان ۲۵ ساله‌ای که نام و یاد او با این جایزه پیوند خورده است، افزود: ممکن است عمر یک انسان کوتاه باشد، اما می‌تواند در همان فرصت محدود، زندگی بسیار مفید و اثربخشی داشته باشد.

مسکنی همچنین از اعضای هیئت داوران این دوره قدردانی کرد و با اشاره به سوابق اجتماعی و فعالیت‌های خیرخواهانه آنان گفت: اعضای این هیئت از چهره‌های برجسته و شناخته‌شده حوزه اجتماعی و نیکوکاری هستند که هرکدام سال‌ها در مسیر خدمت به مردم فعالیت کرده‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه امیر با اشاره به فعالیت‌های اکبر رجبی، مدیرعامل مؤسسه کودکان فرشته‌اند، اظهار کرد: او بیش از دو دهه در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و مدرسه‌سازی حضور داشته و در مسیر بازگرداندن هزاران فرد بی‌خانمان به زندگی و احیای هویت انسانی آنان تلاش کرده است.