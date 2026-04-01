به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا پرندهمطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا در جریان بازدید از پروژههای نیروگاههای تجدیدپذیر در حال ساخت، با اشاره به توسعه همزمان نیروگاههای خورشیدی و بادی در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: در برخی مناطق بادخیز کشور، علاوه بر ظرفیتهای قابل توجه انرژی بادی، احداث نیروگاههای خورشیدی نیز در حال انجام است.
وی افزود: در همین راستا 4 نیروگاه خورشیدی با حمایت صندوق توسعه ملی در دست احداث قرار دارد که پیشبینی میشود با تکمیل مراحل اجرایی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد مدار شده و به ظرفیت تولید برق پاک کشور افزوده شوند.
پرندهمطلق همچنین ادامه عملیات اجرایی یک نیروگاه بادی در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و در حال حاضر فونداسیون چهار توربین در حال اجراست و عملیات فونداسیون دو توربین دیگر نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز نخست این نیروگاه، شش توربین بادی با ظرفیت مجموع ۱۵ مگاوات نصب میشود و پیشبینی شده است این بخش از پروژه تا تیرماه ۱۴۰۵ وارد مدار شود.
معاون فنی و مهندسی ساتبا تاکید کرد: با ادامه تأمین تجهیزات و توسعه مراحل بعدی پروژه، ظرفیت این نیروگاه بادی در آینده تا حدود ۱۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت که میتواند نقش مهمی در توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر و تقویت پایداری شبکه برق ایفا کند.
