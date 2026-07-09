به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان پاوه عصر پنجشنبه به ریاست روح‌الله رادپوش، معاون برنامه‌ریزی فرماندار پاوه و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار پاوه در این نشست با انتقاد از روند کند جذب بخشی از اعتبارات اشتغال‌زایی، بر ضرورت تلاش بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای تسریع در روند جذب منابع تأکید کرد و گفت: «جذب حداکثری اعتبارات اشتغال‌زایی اولویت اصلی کارگروه است و هیچ‌گونه کم‌کاری در این حوزه پذیرفته نیست.»

وی با اشاره به طرح‌های مرتبط با اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، افزود: «رؤسای بانک‌ها باید با اولویت‌بندی دقیق و درک اهمیت موضوع، پرونده‌های باقی‌مانده در سیستم بانکی که از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور تأمین مالی می‌شوند را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.»

رادپوش همچنین بر پیگیری مستمر مصوبات کارگروه از سوی بانک‌های عامل تأکید کرد و خواستار تعامل و همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد.

در ادامه این نشست، شریف صوفی، دبیر کارگروه اشتغال شهرستان پاوه، گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات، تعداد طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها، عملکرد شهرستان در سامانه رصد و چالش‌های موجود در مسیر پرداخت تسهیلات ارائه کرد.

در پایان جلسه نیز مقرر شد عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال در نشست آینده به‌صورت دقیق بررسی شود و مدیران دستگاه‌هایی که در تحقق اهداف اشتغال عملکرد مطلوبی نداشته‌اند، پاسخگوی وضعیت موجود باشند.