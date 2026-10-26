به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه آیین تجلیل از رؤسا و مسئولان اعتبارات بانک‌های عامل شهرستان گیلانغرب که در سال ۱۴۰۵ در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری داشته‌اند، با حضور حشمت رضایی، فرماندار این شهرستان برگزار شد.

رضایی در این مراسم با قدردانی از همراهی بانک‌های عامل اظهار کرد: با وجود ضوابط و دستورالعمل‌های بانکی، مسئولیت‌پذیری مدیران شعب و تعامل سازنده آنان با مراجعان، نقش مهمی در تسهیل امور مردم و پیشبرد طرح‌های اشتغال‌زایی داشته است.

وی اشتغال را یکی از شاخص‌های مهم توسعه شهرستان دانست و افزود: گیلانغرب به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، دامپروری، اراضی مستعد و ذخایر معدنی، توان قابل‌توجهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی دارد که بهره‌برداری مناسب از این امکانات، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

فرماندار گیلانغرب توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان برشمرد و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی برای افزایش ارزش افزوده، گسترش فعالیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باید با جدیت دنبال شود.

رضایی با اشاره به اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه اشتغال‌زایی مددجویان گفت: این نهاد در ایجاد فرصت‌های شغلی عملکرد قابل‌توجهی داشته و تحقق این دستاوردها بدون همراهی بانک‌های عامل امکان‌پذیر نبود. همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، نقش مؤثری در پیشبرد این برنامه‌ها ایفا کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت اشتغال در مناطق محروم و روستایی خاطرنشان کرد: هدف از پرداخت تسهیلات، صرفاً اختصاص منابع مالی نیست، بلکه این اعتبارات باید براساس طرح‌های کارشناسی‌شده و متناسب با نیاز متقاضیان هزینه شود تا به ایجاد شغل واقعی و پایدار، ماندگاری جمعیت و رونق اقتصادی مناطق روستایی بینجامد.

فرماندار گیلانغرب همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: منابع پرداخت‌شده باید در مسیر تعیین‌شده مصرف شوند و در صورت مشاهده انحراف از اهداف طرح‌ها، اقدامات لازم برای جلوگیری از هدررفت اعتبارات صورت گیرد. به گفته وی، همکاری و پایش مستمر فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی ضروری است.

در ادامه این مراسم، بهمن کرداری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گیلانغرب، گزارشی از عملکرد این نهاد در حوزه اشتغال ارائه کرد و اظهار داشت: کمیته امداد شهرستان در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار را در قالب ۲۸۰ پرونده اشتغال جذب کرد که معادل تحقق ۱۱۵ درصد سهمیه تخصیصی بوده است.

کرداری افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز ۷۰ درصد تعهد اشتغال شهرستان در سامانه رصد به ثبت رسیده و محقق شده است.

وی با قدردانی از همکاری بانک‌های عامل در تأمین و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، همراهی این مجموعه‌ها را در حمایت از مددجویان مؤثر دانست و بر تداوم تعامل میان کمیته امداد و بانک‌ها برای توسعه فرصت‌های شغلی پایدار تأکید کرد.