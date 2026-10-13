تصویب ۹ طرح کشاورزی و دامپروری با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان در گیلانغرب

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه ششمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان گیلانغرب با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد و در جریان آن، ۹ طرح کشاورزی و دامپروری با مجموع اعتبار ۳۲ میلیارد تومان به تصویب رسید.

حشمت رضایی، فرماندار گیلانغرب، در این جلسه با اشاره به تصویب این طرح‌ها اظهار کرد: حمایت از تولید، گسترش فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فراهم کردن زمینه اشتغال از اهداف اصلی اجرای این طرح‌هاست.

وی افزود: در این نشست، وضعیت اشتغال‌های ایجادشده و روند ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه ملی رصد اشتغال بررسی شد. همچنین پیگیری پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای قرارداد از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی معرفی‌شده از سوی نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار گیلانغرب با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات، همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل را برای پیشبرد برنامه‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری شهرستان ضروری دانست.

طرح‌های مصوب این جلسه بخش‌های مختلفی از کشاورزی و دامپروری را در بر می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید میش داشتی، بره‌پرواری، پرورش گاو شیری، تأمین علوفه و نهاده‌های دامی، احداث جایگاه دام، خرید گوسفند داشتی، تجهیز چاه کشاورزی و تجهیز داروخانه دامپزشکی اشاره کرد.

در ادامه، سیروس حیدری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلانغرب، گزارشی از روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ارائه کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۳۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور در این شهرستان پرداخت شده است.

وی افزود: پرداخت این تسهیلات زمینه اشتغال ۲۱۱ نفر را فراهم کرده و گیلانغرب از نظر میزان تسهیلات پرداختی و اشتغال‌زایی در جایگاه سوم استان قرار گرفته است.

حیدری همچنین بر پیگیری مستمر طرح‌های مصوب، ثبت دقیق فرصت‌های شغلی ایجادشده در سامانه ملی رصد اشتغال و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل تأکید کرد و تسهیل روند پرداخت تسهیلات را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های اشتغال شهرستان دانست.