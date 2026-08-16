فرماندار گیلانغرب: قانون، ملاک پرداخت تسهیلات اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان گیلانغرب، بر تسریع روند پرداخت تسهیلات اشتغال از سوی بانک‌های عامل تأکید کرد.

فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه قانون باید ملاک پرداخت تسهیلات باشد، اظهار کرد: هیچ‌گونه سفارش یا توصیه‌ای از سوی افراد برای پرداخت وام و تسهیلات خارج از چارچوب قانونی قابل پذیرش نیست.

وی افزود: در این جلسه آخرین وضعیت اشتغال‌های ثبت‌شده در سامانه ملی رصد و روند اجرای طرح‌های دارای قرارداد از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری، تسهیلات مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی ادامه داد: در این نشست دو طرح شامل تولید پودر بیتومین و توسعه مرکز توانبخشی چندمعلولیتی با اعتباری بیش از پنج میلیارد تومان و پیش‌بینی ایجاد پنج فرصت شغلی به تصویب رسید.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به عملکرد شهرستان در جذب اعتبارات سفر ریاست جمهوری گفت: از مجموع ۸۱ طرح معرفی‌شده به بانک‌های عامل، تاکنون ۴۵ طرح کارفرمایی با اعتبار ۹۱ میلیارد تومان پرداخت شده و گیلانغرب از نظر نسبت مبلغ پرداختی به اعتبار مصوب، رتبه سوم استان کرمانشاه را کسب کرده است.

وی همچنین از کسب رتبه نخست گیلانغرب در جذب اعتبارات مشاغل خانگی خبر داد و گفت: این شهرستان با جذب ۱۲۳ درصدی نسبت به مبلغ مصوب، در جایگاه نخست استان قرار گرفته است.

رضایی بر ضرورت همکاری بانک‌های عامل برای تسریع در بررسی و پرداخت تسهیلات تأکید کرد و افزود: حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا باید در چارچوب قانون با جدیت دنبال شود و رعایت عدالت و شفافیت در پرداخت تسهیلات، اصل اساسی این فرآیند است.