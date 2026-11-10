به گزارش خبرگزاری مهر،پرویز غفار فرد اظهار کرد: ساعت ۱۵:۳۲ امروز، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای بین سه دستگاه خودروی نیسان، خاور و سمند در محور کمربندی گچساران به شیراز، محدوده سربنیز به سمت پشکان، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین کدهای عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی و درمانی برای مصدومان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر نیز مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.