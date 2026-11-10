به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم با اشاره به میزبانی این استان از چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این رویداد تأکید کرد.



استاندار قم با بیان اینکه میزبانی مسابقات سراسری قرآن کریم فرصتی ارزشمند برای استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: باید از این فرصت به بهترین شکل بهره گرفت و زمینه‌ای فراهم کرد تا آثار و برکات این رویداد فراتر از محل برگزاری مسابقات در سطح شهر نمود پیدا کند.



وی افزود: برنامه‌ریزی برای فضاسازی قرآنی در قم باید از روزهای پیش از آغاز رقابت‌ها در دستور کار قرار گیرد و دست‌کم یک هفته تا ۱۰ روز پیش از شروع مسابقات، نشانه‌های این رویداد در فضای عمومی شهر نمایان شود.



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی فضای شهری برای میزبانی این رقابت‌ها تصریح کرد: لازم است با برنامه‌ریزی منسجم، حال‌وهوای شهر قم در روزهای منتهی به برگزاری مسابقات متناسب با جایگاه قرآن کریم باشد و از ظرفیت‌های موجود برای تقویت فضای قرآنی استفاده شود.



وی همچنین بر فراهم کردن زمینه حضور و بهره‌مندی بیشتر شهروندان و زائران از این رویداد تأکید کرد و خواستار هماهنگی مجموعه‌های مرتبط برای استفاده مطلوب از فرصت میزبانی استان شد.



استاندار قم در ادامه از مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل حضور در استان و پیگیری امور مرتبط با برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قدردانی کرد.



وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های مختلف برای برگزاری مطلوب این رویداد ملی خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی و همراهی مجموعه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط، زمینه برگزاری شایسته این دوره از مسابقات در استان قم فراهم شود.

