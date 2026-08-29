رشد ۱۹ درصدی اعتبارات ملی نوسازی مدارس زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر صفری ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات و پروژههای نوسازی مدارس استان زنجان اظهار کرد: موضوع مهمتر از میزان اعتبارات، میزان تخصیص آنهاست که این رقم نیز از حدود ۳۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد نزدیک به ۳۶ درصدی داشته است.
وی افزود: اعتبارات استانی نوسازی مدارس نیز از ۴۲۲ میلیارد تومان به ۴۵۳ میلیارد تومان رسیده و میزان تخصیص این اعتبارات از ۲۵۸ میلیارد تومان به حدود ۳۲۵ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۲۶ درصدی است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با قدردانی از حمایتهای دولت، ریاست جمهوری، استانداری و نمایندگان استان گفت: بخشی از این دستاوردها حاصل توجه و پیگیری جدی مسئولان در حوزه مدرسهسازی است.
زنجان مدرسه فاقد بخاری نفتی و گازی غیراستاندارد ندارد
صفری در ادامه با اشاره به وضعیت استاندارد فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: در استان زنجان هیچ مدرسهای دارای بخاری نفتی یا بخاری گازی غیراستاندارد نیست.
وی افزود: ممکن است در برخی مدارس از بخاری گازی استاندارد استفاده شود و برای تعداد بسیار کم دانشآموز، احداث موتورخانه و ایجاد تأسیسات کامل از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد، اما بخاری گازی غیراستاندارد در مدارس استان وجود ندارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان همچنین گفت: در استان مدرسه کانکسی نداریم و مدارس کانکسی موجود نیز به مدارس نوساز تبدیل شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت مدارس سنگی غیراستاندارد استان اظهار کرد: سه مورد مدرسه سنگی غیراستاندارد وجود داشت که یک مورد آن تحویل شده و دو مورد دیگر نیز حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تلاش میکنیم این دو پروژه را تا پایان مهرماه امسال تحویل دهیم.
صفری درباره ضوابط احداث مدرسه در مناطق کمجمعیت نیز گفت: بر اساس ضوابط موجود، در مناطقی که بیش از ۱۰ دانشآموز وجود داشته باشد، ساخت مدرسه در دستور کار قرار میگیرد.
وی افزود: برای مناطقی که کمتر از ۱۰ دانشآموز دارند، احداث مدرسه جدید ممکن است از نظر اقتصادی و اجرایی توجیه نداشته باشد و در چنین شرایطی راهکارهای دیگری برای ادامه تحصیل دانشآموزان پیشبینی میشود؛ با این حال در استان زنجان مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز وجود ندارد.
افتتاح پنج پروژه آموزشی در سفر وزیر آموزش و پرورش
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گفت: در جریان این سفر، پنج پروژه آموزشی با زیربنای بیش از ۶ هزار مترمربع و محوطهسازی بیش از پنج هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای افتتاح آماده شد.
صفری ادامه داد: ارقام اعلامشده مربوط به قیمتهای زمان اجرای طرحهاست و اگر هزینه ساخت این پروژهها با قیمت روز محاسبه شود، ارزش آنها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: برای مهرماه امسال نیز حدود ۱۸ تا ۲۰ پروژه آموزشی آماده بهرهبرداری شده است که مجموع زیربنای آنها بیش از ۱۴ هزار مترمربع است و این پروژهها برای آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار آموزش و پرورش استان قرار میگیرد.
تخصیص اعتبارات نوسازی مدارس در شرایط جنگی افزایش یافت
صفری با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان زنجان با وجود شرایط دشوار کشور متوقف نشده است، گفت: تخصیص اعتبارات این ادارهکل در شرایط جنگی امسال حدود ۳۶ درصد افزایش یافته و نهضت توسعه عدالت آموزشی نه تنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری ادامه یافته است.
وی با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس مسائل و مشکلات جامعه اظهار کرد: خبرنگاری که بتواند مشکلات جامعه را رصد و منعکس کند و در عین حال عدالت و صداقت را رعایت کند، وظیفه دشواری بر عهده دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان افزود: رسانهها این وظیفه را به نحو احسن انجام دادهاند و حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه موجب دلگرمی است و میتواند زمینه طرح مسائل، پرسشها و دیدگاهها و در نهایت رفع مشکلات را فراهم کند.
وی با اشاره به شرایط کشور از نظر جنگ و تحریمها گفت: با وجود این شرایط، مشارکت و حضور مردم موجب شد کشور بتواند در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کند.
صفری ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با حمله به ایران و هدف قرار دادن رهبر معظم انقلاب و فرماندهان، کشور از درون دچار مشکل خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و حتی نهضت توسعه عدالت آموزشی در دوران جنگ نه تنها تعطیل نشد، بلکه با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد.
آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه آموزشی در دوران جنگ
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: در همان شرایطی که حملات ادامه داشت، عملیات اجرایی چهار پروژه آموزشی را آغاز کردیم که سه پروژه از آنها در مناطق کوی زیتون و الهیه قرار دارند و هر یک شامل ۱۲ کلاس درس هستند.
وی افزود: این پروژهها با عناوینی از جمله «رهبر شهید» و «شهدای دختران مینا دانشآموزان میناب» و همچنین پروژهای برای دانشآموزان پسر در حال اجرا هستند و اجرای آنها نشان میدهد که نهضت توسعه عدالت آموزشی حتی در شرایط دشوار نیز متوقف نشده است.
صفری با اشاره به توجه دولت چهاردهم به آموزش و پرورش اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کمتر دورهای را سراغ داریم که ریاست جمهوری تا این اندازه به موضوع مدرسهسازی و آموزش و پرورش بها داده باشد.
وی افزود: دکتر پزشکیان بخش قابل توجهی از جلسات خود را به بررسی و حل مشکلات آموزش و پرورش اختصاص داده است.
اجرای ۱۰۱ پروژه با ۵۹۰ کلاس درس در زنجان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با ارائه گزارشی از پروژههای در حال اجرای استان گفت: در استان زنجان ۱۰۱ پروژه با ۵۹۰ کلاس درس و زیربنای بیش از ۳۷ هزار مترمربع آغاز شده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها به بیش از ۷۳ درصد رسیده و از میانگین کشوری بالاتر است.
صفری ادامه داد: در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵، تعداد ۵۳ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی با ۲۸۱ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۸۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: بخشی از این پروژهها در سالهای گذشته، از جمله سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰، آغاز شده بودند، اما به دلیل تأمین نشدن اعتبارات به مرحله بهرهبرداری نرسیده بودند.
صفری اضافه کرد: اگر ارزش این پروژهها با قیمتهای روز محاسبه شود، اعتبار مورد نیاز برای اجرای آنها به حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد، چرا که مجموع زیربنای این پروژهها بیش از ۳۷ هزار مترمربع است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه شاخصهای نوسازی مدارس صرفاً به تعداد کلاسهای درس محدود نمیشود، گفت: در کنار احداث و نوسازی مدارس، توسعه فضاهای ورزشی و آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بزرگترین استخر دانشآموزی کشور نیز در جریان سفر وزیر آموزش و پرورش به استان زنجان افتتاح شد و سالنهای ورزشی و سایر فضاهای آموزشی و ورزشی نیز در استان به بهرهبرداری رسیده است.
صفری خاطرنشان کرد: با این حال، در آمارهای رسمی، معیار اصلی برای سنجش نیازها و عملکرد حوزه نوسازی مدارس، تعداد کلاسهای درس و فضاهای آموزشی است و سایر فضاهای آموزشی، ورزشی و پرورشی نیز در کنار آن مورد توجه قرار میگیرد.
نهضت توسعه عدالت آموزشی در زنجان با شتاب ادامه دارد
وی با جمعبندی وضعیت پروژههای آموزشی استان گفت: افزایش اعتبارات، رشد میزان تخصیصها، اجرای پروژههای نیمهتمام و آغاز طرحهای جدید نشان میدهد که روند توسعه و عدالت آموزشی در استان زنجان با وجود شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود ادامه دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان تأکید کرد: هدف اصلی این مجموعه، ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانشآموزان در نقاط مختلف استان است و تلاش میشود پروژههای در دست اجرا مطابق برنامه زمانبندی تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شود.
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