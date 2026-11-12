به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ تاثیر» به بررسی ساز و کارهای ارتباطی، روانی و اجتماعی متکی بر ساختارهای تولید محتوا در بسترهای پلتفرمی و زیرساخت‌های فرهنگی و ارزشی می‌پردازد که باعث تغییرات بنیادین در عواطف و احساسات در جامعه هدف می‌شود.

«جنگ تأثیر» با هدف تاثیرگذاری بر کارگزاران، نخبگان و عموم مردم صورت می‌گیرد و این یک ادبیات جدید در حوزه علوم ارتباطات و عملیات روانی در ایران است.تغییر در برداشت‌ها و نگرش‌ها با کنار هم قرار گرفتن عملیات نظامی و امنیتی با حوزه‌های فرهنگی، برساخت روایت، جهت‌دهی به افکار عمومی و مداخلات شناختی و زیرساختی ماحصل آن اتفاقی است که در اغتشاشات ۱۴۰۱ و جنگ تحریمی ۱۲ روزه اتفاق افتاده است.

این سازوکارها در کنار یکدیگر، میدان جدیدی از فعالیت را پدید آورده‌اند که کنشگران دولتی و غیردولتی در آن می‌کوشند «تصویر» و «برداشت» صحیح را شکل دهند و مسیر فهم عمومی را هدایت کنند.تغییر در برداشت‌ها، می‌تواند پیامدهایی به‌مراتب عمیق‌تر از پیروزی یا شکست در یک نبرد نظامی یا خرابکاری امنیتی و کودتای سیاسی داشته باشد؛ زیرا انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه دقیقاً در همین سطوح شکل می‌گیرند.

در سال‌های اخیر، این الگو در منازعات منطقه‌ای و جهانی حضور پررنگ‌تری پیدا کرده است؛ حمله اسرائیل علیه ایران که بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد عملیات نظامی تنها یکی از سطوح منازعه است و لایه‌های اصلی در سطح روایت‌ها، چهارچوب‌های رسانه‌ای، جهت‌دهی به افکار عمومی و مداخلات فرهنگی و شناختی شکل می‌گیرند.

کتاب «جنگ تاثیر» در ۲۱۴ صفحه در آبان ۱۴۰۵ توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.

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