به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی جام آکسیونوف در شهر نووسیبرسک کشور روسیه برگزار شد و تیم ایران توسط ایلیا علیخانی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال طلا، امیرمهدی سعیدی‌نوا در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال نقره، امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمد معراج مهمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.



نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:



- وزن ۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری - برنز

- وزن ۶۷ کیلوگرم: علی غریبی - حذف

- وزن ۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی - طلا ؛ محمد معراج مهمدی - برنز

- وزن ۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی - حذف

- وزن ۸۲ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی‌نوا - نقره

- وزن ۸۷ کیلوگرم: علیرضا رضایی - پنجم ؛ علیرضا محمدحسینی - حذف



لازم به ذکر است که تیم ایران در این رقابت‌ها تنها در شش وزن نماینده داشت و در چهار وزن دیگر شرکت‌کننده‌ای نداشت.