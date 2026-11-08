به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی جام آکسیونوف در شهر نووسیبرسک کشور روسیه برگزار شد و تیم ایران توسط ایلیا علیخانی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال طلا، امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال نقره، امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمد معراج مهمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابتها به شرح زیر است:
- وزن ۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری - برنز
- وزن ۶۷ کیلوگرم: علی غریبی - حذف
- وزن ۷۲ کیلوگرم: ایلیا علیخانی - طلا ؛ محمد معراج مهمدی - برنز
- وزن ۷۷ کیلوگرم: محمد کاظمی - حذف
- وزن ۸۲ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدینوا - نقره
- وزن ۸۷ کیلوگرم: علیرضا رضایی - پنجم ؛ علیرضا محمدحسینی - حذف
لازم به ذکر است که تیم ایران در این رقابتها تنها در شش وزن نماینده داشت و در چهار وزن دیگر شرکتکنندهای نداشت.
تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در رقابتهای بینالمللی جام آکسیونوف روسیه با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز عنوان نایبقهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی جام آکسیونوف در شهر نووسیبرسک کشور روسیه برگزار شد و تیم ایران توسط ایلیا علیخانی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال طلا، امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال نقره، امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمد معراج مهمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.
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