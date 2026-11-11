به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر احمدی، ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی بهارستان، با اشاره به شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی بهارستان، کمبود زیرساخت‌ها، مشکلات اقتصادی و تنوع قومیتی را از جمله عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی با بیان اینکه بهارستان با وجود جمعیت قابل‌توجه، همچنان از کمبودهای زیرساختی رنج می‌برد، اظهار کرد: اگرچه در سال‌های گذشته سفرهای متعددی از سوی مسئولان دولتی به شهرستان انجام شده، اما بخشی از مطالبات و مشکلات همچنان بلاتکلیف مانده است.

دادستان بهارستان با اشاره به وضعیت جرایم در شهرستان افزود: بر اساس آمارهای موجود، جرایمی همچون توهین، درگیری و ضرب‌وجرح از جمله پرتکرارترین جرایم در بهارستان هستند و حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در بازه سنی حدود ۱۴ تا ۲۵ سال در میان مرتکبان این جرایم نگران‌کننده است.

احمدی تأکید کرد: این وضعیت ضرورت تدوین برنامه‌ای جدی، هدفمند و مستمر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در میان نسل نوجوان و جوان را دوچندان می‌کند و زمان عبور از برنامه‌های صرفاً تشریفاتی و حرکت به سمت اقدامات میدانی فرا رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی گفت: برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی در جای خود ارزشمند است، اما نباید به همین اقدامات بسنده کنیم و لازم است با برنامه‌ریزی عملیاتی، به سراغ مدارس و محیط‌های آموزشی برویم.

دادستان بهارستان با اشاره به بالا بودن آمار طلاق در شهرستان خاطرنشان کرد: حل این مسائل نیازمند مشارکت همه دستگاه‌هاست و هیچ مدیری به‌تنهایی قادر به رفع این حجم از مشکلات اجتماعی نیست.

احمدی در تشریح اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی اظهار کرد: در دادسرای بهارستان، با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و سپاه، برنامه‌هایی برای آموزش و حمایت از جوانان در معرض آسیب اجرا می‌شود و سه روز در هفته کلاس‌های مشاوره‌ای و تقویتی برگزار می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برخورد سلبی باید آخرین راهکار باشد، گفت: در زنجیره مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی، دستگاه انتظامی و قضایی باید در مراحل پایانی ورود کنند، اما متأسفانه گاهی سایر حلقه‌های تربیتی کم‌رنگ می‌شوند.

دادستان بهارستان با اشاره به برخورد با واحدهای صنفی متخلف ادامه داد: طی دو تا سه ماه اخیر، حدود ۳۰ تا ۳۵ واحد صنفی از جمله برخی رستوران‌ها به دلیل نداشتن مجوز یا تخلفات بهداشتی و اخلاقی پلمب شده‌اند.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار پایدار مقابله با آسیب‌های اجتماعی، هم‌افزایی دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، آموزش، حمایت اجتماعی و پیشگیری هدفمند است.