مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور ۶۶ درصد سهامداران برگزار شد.

رئیس مجمع: هادی غلامزاده (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان) - ناظران مجمع: محمد مدرس (به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه) و عبدالحمید رهیده (به نمایندگی از مؤسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح) - منشی مجمع: شاهین حیدری

تأکید بر رشد پایدار و پویایی در شرایط خاص

هادی غلامزاده، رئیس هیات مدیره در این مجمع با اشاره به جایگاه استراتژیک شرکت اظهار کرد: فولاد امیرکبیر کاشان همواره از پیشگامان تولید بوده و در حوزه کیفیت جایگاه ممتازی دارد. هدف ما در این جلسه، تحلیل و بسترسازی برای رشد پایدار در سال‌های آتی است.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی همه کارکنان، مدیران، مدیریت عامل و اعضای هیات مدیره که در شرایط خاص کشور جنگ ۱۲ روزه و رمضان به حفظ پویایی مجموعه کمک کردند، قدردانی کرد.

گزارش بالندگی و توسعه

شاهین حیدری، مدیرعامل شرکت نیز در این مجمع ضمن خیرمقدم به سهامداران، گزارش جامع عملکرد سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد.

وی با گرامیداشت تلاش‌های صورت گرفته از بدو تأسیس تاکنون، از تمامی مدیران عامل ادوار گذشته، اعضای هیات مدیره و همکارانی که در رشد و بالندگی شرکت نقش داشته‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

مصوبات مجمع عمومی:

پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شامل صورت سود و زیان و وضعیت مالی به تصویب رسید.

سایر مصوبات به شرح ذیل اعلام شد:

۱- موسسه حسابرسی خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب شدند.

۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب شد.

۳- مقرر شد کل سود سنوات گذشته انتقال یافته به سود انباشته به مبلغ ۴.۲۱۰.۵۹۹ میلیون ریال و همچنین مبلغ ۵.۲۸۹.۴۰۱ میلیون ریال از سود سال مالی ۱۴۰۴ جمعاٌ بمبلغ ۹.۵۰۰.۰۰ میلیون ریال بین سهامداران تقسیم شود که معادل ۴۷۵ ریال به ازای هر سهم است.