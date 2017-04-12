دستگیری عاملان نزاع مسلحانه/کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر در هرسین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از انهدام باند سارقان منزل و کشف ۲۰ مورد سرقت خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" در تشریح این خبر گفت: به دنبال دریافت یک مورد پرونده سرقت منزل از یکی از کلانتری های سطح شهر کرمانشاه به همراه یک نفر متهم به پایگاه شمال پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع و کشف اموال مسروقه در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه و با اخذ سوابق کیفری متهم مشخص شد که وی دارای چندین مورد سابقه سرقت است، لذا تیم پی جویی با انجام تحقیقات فنی و علمی از متهم موفق شدند ۲۰ مورد سرقت منزل در سطح شهر کرمانشاه را کشف و یک سارق دیگر نیز شناسایی کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: سارق اموال سرقتی را به دو نفر مالخر با هویت های معلوم فروخته بود که با هماهنگی مقام قضائی همدست وی و افراد مالخر نیز طی عملیات های جداگانه ای دستگیر و به مقر پایگاه پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ امیری گفت: با راهنمایی متهمان محل های سرقت بازسازی و مالباختگان شناسایی شدند، همچنین متهمان با صدور قرار صادره قضائی روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند.

اختلافات ارضی، منجر به تیراندازی در کنگاور شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از دستگیری عاملان تیراندازی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: علت حادثه، اختلاف بر سر مرتع و زمین کشاورزی بوده است.

سرهنگ "حسین براری" در تشریح این خبر گفت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ شهرستان مبنی بر وقوع یک مورد تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان کنگاور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد در این تیراندازی چند نفر به علت اختلاف بر سر مرتع و زمین کشاورزی باهم درگیر شده اند که ضارب مردی جوان بوده و به قصد ایجاد رعب و وحشت در طرف مقابل دعوی اقدام به تیراندازی هوایی با سلاح شکاری می کند و از محل متواری می شود.

سرهنگ براری با اشاره به شناسایی مخفیگاه متهم و دستگیری وی، عنوان کرد: در این عملیات شش نفر که طرفین نزاع بودند، دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد، همچنین متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور اظهار کرد: پلیس با اقتدار کامل با افرادی که اقدام به ایجاد ناامنی و رعب و وحشت کنند، برخورد قاطع و قانونی می کند.

سرهنگ براری با اشاره به اینکه امنیت یک تولید اجتماعی است و شهروندان می بایست به سهم خود در تولید امنیت در جامعه با پلیس مشارکت کنند، از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف بیش از چهار کیلوگرم مواد مخدر در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان موفق شدند در یک عملیات پلیسی بیش از چهار کیلوگرم مواد مخدر را کشف کنند.

سرهنگ "همتعلی شکری" گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارد دستگیری وی در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان با انجام کار اطلاعاتی و مراقبت شبانه روز نسبت به شناسایی محل اختفای وی اقدام و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین ادامه داد: در بازرسی از منزل وی بیش از چهار کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و متهم نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ شکری با اشاره به برخورد قاطعانه پلیس با فروشاندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

دستگیری عاملان نزاع مسلحانه در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان گفت: عاملان نزاع مسلحانه در یکی از شهرک های حاشیه نشین شهر کرمانشاه دستگیر شدند.

سرهنگ "رضا شیرزادی" اظهار کرد: چندی پیش عده ای در یکی از محل های حاشیه ای شهر با استفاده از سلاح گرم به منزل یکی از شهروندان آسیب رسانده و با وی درگیر شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه پس از اطلاع از این درگیری، به سرعت وارد عمل شدند، اما متهمان از صحنه گریخته بودند، از این رو دستگیری آنان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با انجام کارهای اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، محل اختفای متهمان مشخص و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ شیرزادی تاکید کرد: از تمام توان و اقتدار خود به منظور برخورد با مخلان نظم و آرامش مردم استفاده خواهیم کرد و هرگز اجازه نخواهیم داد عده ای هنجار شکن نظم و امنیت عمومی شهروندان را به مخاطره بیاندازند.